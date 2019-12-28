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高樹蜜棗之鄉辦評鑑 冠軍蜜棗像青蘋果又大又甜

2019-12-28 17:48聯合報 記者翁禎霞／屏東縣即時報導

屏東縣高樹鄉全鄉蜜棗種植面積將近400公頃，佔全縣7成，堪稱蜜棗之鄉，鄉公所今天舉行高樹蜜棗節，除了蜜棗評鑑，還有農特產品推廣及水資源宣導活動，其中蜜棗評鑑由梁立定拿下冠軍，一顆顆蜜棗猶如青蘋果，果然受青睞。

高樹鄉長王樹圍表示，在水源保護區孕育下，高樹鄉全鄉蜜棗面積近400公頃，又佔全縣七成，是最主要產區，高樹鄉公所相當重視蜜棗產業，2015年出資105萬元向高雄區農改場買下技術轉移授權，協助鄉內農民免費種植新品種「珍蜜11號」，目前全鄉栽植面積已達100多公頃。

他說，「珍蜜11號」品質口感佳，盛產期在元宵節後，剛好接上傳統蜜棗產期尾聲，讓民眾過年後仍吃得到蜜棗，大大增加高樹鄉農民收益。

高樹鄉公所今天舉辦蜜棗節，同時舉辦蜜棗評鑑活動，邀請專家評鑑，依外觀色澤、甜度、重量及口感等項目評分，評選結果第一名梁立定，第二名蔡混池，第三名陳聖明，優勝分別是鄭明輝、蔡世和、鄭李桂娥等人。

鄉公所表示，其實高樹全鄉都在水源保護區內，水質甘甜純淨無汙染，除了蜜棗美味，還生產出鳳梨、木瓜、芭樂、火龍果、蓮霧、檸檬及芋頭等優質水果及農產品，這是地方農民真正的實力。

屏東縣高樹鄉今舉辦蜜棗評鑑，由由梁立定拿下冠軍，一顆顆蜜棗猶如青蘋果，果然受青睞...
屏東縣高樹鄉今舉辦蜜棗評鑑，由由梁立定拿下冠軍，一顆顆蜜棗猶如青蘋果，果然受青睞。記者翁禎霞／翻攝
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屏東縣高樹鄉今舉辦蜜棗評鑑，由由梁立定拿下冠軍，一顆顆蜜棗猶如青蘋果，果然受青睞...
屏東縣高樹鄉今舉辦蜜棗評鑑，由由梁立定拿下冠軍，一顆顆蜜棗猶如青蘋果，果然受青睞。記者翁禎霞／翻攝
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農民保護區屏東縣

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