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左營舊城國小120歲生日 老照片回憶當年點點滴滴

2019-12-28 17:47聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

高雄市舊城國小今天喜迎120歲生日，邀請歷屆校友、社區民眾、歷年師長與親師生共襄盛舉，老照片回憶當年在舊城的點點滴滴，副市長葉匡時到場祝賀校生日快樂。

舊城國小創立於民國前12年，是當時左營地區第一所學校，歷經百年歷史的歲月洗禮，每一個階段培育許多優秀的人才，今年校慶活動主題是「舊城二甲子，風華兆春秋」。雙甲子的光輝校史，是親師生共同努力的成果，校慶典禮上表揚14位傑出校友，是學弟妹的學習典範。

學校安排園遊會與街頭才藝表演，各班小朋友在老師的指導及家長的協助下，設置遊戲、製作販售飲料、點心、手工藝品，展現生活實踐能力及平日學習的成果。在才藝大賽中表現精采的小朋友個人及團隊，帶來勁歌熱舞，舞曲、舞步都由小舞者自行編排，除了才藝大賽外還有扯鈴雜耍、相聲表演，讓觀眾們笑聲不斷。

校長黃文瑞表示，舊城國小120周年校慶，進行歷史照片展及校慶茶會，歷屆傑出校友、退休或調動老師、志工、家長齊聚一堂，欣賞學校所收藏蓮池潭文化觀光協會創會理事長謝蔡素卿提供的老照片，回憶當年在舊城的點點滴滴。

舊城國小就在左營孔廟附近，高年級小朋友肩負一年一度孔子誕辰祭孔大典佾舞生的工作，平日辛勤的練習，當天早上5點到學校集合準備表演，是舊城人獨一無二、難能可貴的共同經驗與榮譽。配合雙語教育政策，舊城國小將校定課程本土教育內容雙語化，學童參加國小「英語歌唱比賽」都榮獲佳績，另也榮獲全國第59屆中小學科學展覽競賽化學國小組佳作，並多次代表高雄市參加全國科展獲獎。

高雄市副市長葉匡時祝賀舊城國小120歲生日快樂。記者徐如宜／攝影
高雄市副市長葉匡時祝賀舊城國小120歲生日快樂。記者徐如宜／攝影
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高雄市舊城國小喜迎120歲生日，邀請歷屆校友、社區民眾、歷年師長與親師生共襄盛舉...
高雄市舊城國小喜迎120歲生日，邀請歷屆校友、社區民眾、歷年師長與親師生共襄盛舉。記者徐如宜／攝影
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高雄市舊城國小喜迎120歲生日，邀請歷屆校友、社區民眾、歷年師長與親師生共襄盛舉。記者徐如宜／攝影
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高雄市舊城國小喜迎120歲生日，邀請歷屆校友、社區民眾、歷年師長與親師生共襄盛舉。記者徐如宜／攝影
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