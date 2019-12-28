澎防部莒光營區遷建 打造新澎湖灣古城港市

澎湖防衛部莒光營區確定遷建，交通部長林佳龍今天表示，未來莒光營區將「3＋1」進行整體規劃，以觀音亭、莒光營區和金龍頭郵輪碼頭3大區塊為核心，打造成新澎湖灣港市、古城和觀光遊憩園區。

延宕10餘年的防衛部莒光營區遷建案，總統蔡英文今年8月26日抵澎視察與縣府舉行座談時，由於澎防部莒光營區等遷建案，經費高達30餘億元，縣府財政根本無法負荷，中央決定遷建並由交通部主導，並列入國家建設，至於澎防部所需遷建經費由國防部營管基金支應。

林佳龍今天主持澎湖莒光營區規劃為「新澎湖灣莒光特區古城及港市發展計畫」願景說明會指出，未來在莒光營區遷往拱北營區後，將「3＋1」進行整體規劃，以觀音亭、莒光營區和金龍頭郵輪碼頭3大區塊為核心，打造成新澎湖灣港市、古城、觀光遊憩的複合式園區。

澎湖縣長賴峰偉與立委楊曜等人都希望莒光營區的遷建，不能再拖了，要加快腳步，對觀光局在短短3個月就提出規劃願景表示肯定，期望能加速推動。

林佳龍表示，澎湖是台灣海峽中最亮的一顆明珠，是世界的縮影、更具有戰爭史，不只是台灣的澎湖，更是世界的澎湖，尤其澎防部莒光營區僅存760公尺的西城牆，是台灣僅存最具歷史的古城牆，盼未來整理規劃後，讓古城牆再現風華。

觀光局表示，澎湖媽宮城是清朝最後一座官建城牆式防禦型古堡，建城的面積約有26公頃，包括有朝陽、迎薰、即敘、拱北、順承和中興等五座城門，目前僅存俗稱小西門的順承門和大西門的中興門，以及西城牆760公尺的古城牆，未來營區規劃有古城藝廊、中央廣場、媽宮見城、媽宮學堂 、媽宮廳劇場、媽宮好食堂、舊城實境遊、文藝旅居、交換市集與澎湖灣願景館等。