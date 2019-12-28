鄭朝明成立總部稱「正綠軍」 民進黨籲團結

屏東縣立委第二選區候選人鄭朝明今天上午自行成立蔡英文鄭朝明競選總部，他自稱「正綠軍」，強調自己不包工程、不炒股票、也不挖砂石，但會為民服務，參選只為捍衛創黨精神，雖然民進黨在第二選區並未提名，但蔡英文已公開為蘇震清站台，鄭朝明的動向備受關注，民進黨屏東縣黨部主委許展維雖感無奈，仍呼籲團結。

鄭朝明說，自己遵守民進黨的規定參加初選，初選落敗就乖乖卸下招牌，沒有想到初選第一名的那一位（指莊瑞雄）居然跑去不分區，既然第一名從缺，應該由第二名遞補才對，國際賽事包括選美都是這樣，他因此去函民進黨中央黨部，但迄今沒有回覆；他並說，「正神」雖然被綁架，但是他相信內心還是支持他的。

鄭朝明今天在萬丹鄉成立蔡英文、鄭朝明聯合競選總部，他說現場雖然檯面上的「大咖」，他請到的「大咖」比總統還要大，民眾就是「總統的頭家」，他提出的政見包括不讓家族利益凌駕政黨、國家利益之上；不能漠視室政治霸凌民主政治，他並主張未來老農年金應提高到一萬元，高鐵延至潮州等。

屏東縣第二選區目前有9人參選，民進黨在第二選區原提名莊瑞雄，後來莊改列不分區，改由蘇震清到屏南參選，民進黨在第二選區雖未徵召、未提名，但蔡英文及民進黨公職人員均已公開為蘇震清站台。

民進黨屏東縣黨部許展維表示，民進黨在第二選區雖未提名，沒有違紀問題，但是他也引用黨主席卓榮泰日前南下的談話，呼籲參選人必須團結一致，不要有不當批評或損失民進黨形象。