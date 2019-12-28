親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

郭台銘南下為親民黨站台 嘉義候選人大罵郭無情無義

深綠也批反滲透法 喜樂島：不要因選舉拿國安造勢表演

獅山砲陣地停車亂象 金門警方加強取締

2019-12-28 16:39中央社 金門縣28日電

金門縣警察局金湖分局今天表示，為了維護觀光縣市應有的市容景觀及停車秩序，並防止交通事故發生，即日起針對獅山砲陣地前大客車停車位和附近道路違規停車，加強勸導取締。

金湖分局發布新聞表示，根據縣府觀光處統計，每年到獅山砲陣地旅遊的人數至少達20萬人次以上，交通工具以遊覽車及自用小客車為主。但許多民眾貪圖方便，常隨意將汽、機車違規停放附近道路或占用大客車停車位，加上也有些大客車不依規定，長時間占用停車格，其他大客車因而被迫停在路邊，影響用路人權益。

分局長黃維章表示，金湖分局將依據道路交通管理處罰條例規定，即日起加強這個路段違規行為的勸導、取締和告發，呼籲地區駕駛人切勿任意違規停車；尤其春節將到，因應返鄉出遊人潮，希望透過強力執法，讓民眾和旅客共同遵守交通規則，還給用路人一條安全的路。

黃維章表示，依據道路交通管理處罰條例第55、56條規定，違規停車可處新台幣300到1200元罰鍰；併排停車則是罰款2400元。

金湖分局表示，取締只是手段並非目的，而且重要的是成效而非績效，期望藉由嚴正執法的決心，讓所有駕駛人都能遵守交通規則、秩序與養成守法觀念及習慣。

警察

延伸閱讀

守護綠地 金門辦遊行民眾怒吼「人民最大、罷免...

金門也有霹靂小組？跨年晚會上首度亮相展警力

金門選區／醫療之「痛」 加強後送品質、時效

紓解龜山交通 林口長庚轉運站動土

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

維多利亞透過高市校網招生？教育局：訊息提供各校決定

2019-12-28 12:21

影／郭台銘到高雄募款？ 只因親民黨上無片瓦下無寸地

2019-12-28 17:01

鄭朝明成立總部稱「正綠軍」 民進黨籲團結

2019-12-28 16:27

阿蓮首發星馬蜜棗封櫃 「川伯」李四川指夭壽好呷

2019-12-28 16:05

維多利亞透過高市校網招生？校方：純為學校間資訊交流

2019-12-28 13:34

高雄蜜棗首發啟運星馬 小女番茄禮盒外銷新加坡

2019-12-28 13:13

枋寮鐵道藝術村吹熄燈號 駐村藝術家嘆：理想難敵現實

2019-12-28 13:02

守護綠地 金門辦遊行民眾怒吼「人民最大、罷免議長」

2019-12-28 12:42

高雄推12月好書《尋找那本神奇的書》 徵文第一名3萬元

2019-12-28 11:31

搏2兩純黃金「金關帝」！大家一起擲筊杯試運氣

2019-12-28 10:50

金門也有霹靂小組？跨年晚會上首度亮相展警力

2019-12-28 10:04

溪畔的動物派對就要點亮了！屏東綵燈節元月3日登場

2019-12-28 10:02

防堵本土性登革熱 屏東縣連續3年「零發生率」

2019-12-28 09:00

夜間奏效 高市都發局周五晚五甲國宅14個管委會成立

2019-12-28 00:00

魚鱗煉金 養出金牌小漁村

2019-12-27 23:13

建地深挖 高市委託第三方巡檢

2019-12-27 23:11

降溫更美化 高市綠屋頂展成果

2019-12-27 23:07

員工欠薪 高市毒防基金會：董事會將討論存廢

2019-12-27 21:53

發大財！潮州春節市集開標創5新紀錄 最高價突破20萬

2019-12-27 16:26

屏東寄養家庭今年終於招募5戶 單親家庭也加入

2019-12-27 15:50

區間測速取締超速 高雄松藝路科技執法初奏效

2019-12-27 12:19

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

高雄示範型綠屋頂成果發表 減緩都市熱島效應

2019-12-27 17:38
看更多

熱門文章

台南市府用這招 22所學校的淹水夢魘解決了

2019-12-27 18:05

衝場大拚場！要看幻象、F-16、IDF迎曙光 別跑錯地方了

2019-12-28 08:00

西濱芳苑大城段今晚通車 業者送休旅車獎勵施工人員

2019-12-27 18:48

1公里內設第3個加油站 通霄居民怒了

2019-12-27 20:31

桃園滷味節今天開跑 滷味名店齊聚藝文廣場擺攤

2019-12-27 20:36

北北桃一小時生活圈 捷運三鶯線延伸八德目標117年通車

2019-12-28 14:06

新北環狀線年底通車確定跳票 交部明年1月5日履勘

2019-12-28 14:14

維多利亞透過高市校網招生？教育局：訊息提供各校決定

2019-12-28 12:21

嘉義親子情侶拍照新地標！萬花筒光影奇幻藝術

2019-12-28 09:00

過年必來！台南出現花燈隧道 逾千燈籠飄濃濃年味

2019-12-28 08:51

新竹市動物園重生 林智堅實踐兒時夢想泛淚

2019-12-28 11:55

房子愈蓋愈小連買棉被都變了！寢飾驚賣會抓住小宅趨勢

2019-12-27 23:58

西濱通霄北上區間測速 開罰已近2000件

2019-12-27 23:06

秀水金陵花海節12月29日開幕 超美花海、染布道等你來打卡

2019-12-28 07:21

金門也有霹靂小組？跨年晚會上首度亮相展警力

2019-12-28 10:04

枋寮鐵道藝術村吹熄燈號 駐村藝術家嘆：理想難敵現實

2019-12-28 13:02

元旦到2月基隆23院所 窩溝封填免收掛號費及部分負擔

2019-12-28 13:03

郭台銘南下為親民黨站台 嘉義候選人大罵郭無情無義

2019-12-28 17:07

高雄蜜棗首發啟運星馬 小女番茄禮盒外銷新加坡

2019-12-28 13:13

環狀線第一階段今年底無法通了 訂明年1月5日履勘

2019-12-28 13:27

郭台銘失言？ 吳怡農：無法期待70歲郭先生改變價值觀

2019-12-28 16:29

守護綠地 金門辦遊行民眾怒吼「人民最大、罷免議長」

2019-12-28 12:42

夜間奏效 高市都發局周五晚五甲國宅14個管委會成立

2019-12-28 00:00

高溫柑橘灼傷 苗栗縣3鄉鎮災損約1000公頃

2019-12-28 09:28

石門水庫阿姆坪防淤隧道工程 已開挖一半達1880公尺

2019-12-27 18:14

全國首創 苗栗縣石虎保育自治條例今正式上路

2019-12-27 18:01

跨年夜逢上班日 北市這些路段下班時間更塞車

2019-12-28 12:54

影／餐盤回收機器人Enviro進駐國道4服務區

2019-12-28 06:17

網傳南迴改風光通車又封閉 公路局：勿以訛傳訛

2019-12-28 14:43

台南梅嶺梅花今年早綻放 採仙桃、薑黃雞美食不要錯過

2019-12-28 10:56

機車停車格並排不好通行？新北交通局：多年前就畫設

2019-12-28 08:18

阿蓮首發星馬蜜棗封櫃 「川伯」李四川指夭壽好呷

2019-12-28 16:05

台61線中部最後一段 芳苑-大城通車了

2019-12-27 22:59

獲1億80萬元補助 台東打造2座國際棒球移訓基地

2019-12-27 18:26

凍頂烏龍名不虛傳 冬茶賽6600件淘汰率高達49.3％

2019-12-28 15:44

鄭朝明成立總部稱「正綠軍」 民進黨籲團結

2019-12-28 16:27

維多利亞透過高市校網招生？校方：純為學校間資訊交流

2019-12-28 13:34

員工欠薪 高市毒防基金會：董事會將討論存廢

2019-12-27 21:53

北市調整路段率 31.8萬戶將增加房屋稅

2019-12-27 23:33

婦權會委員建請韓國瑜謹言慎行 高市社會局簽送

2019-12-27 18:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top