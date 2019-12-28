獅山砲陣地停車亂象 金門警方加強取締

金門縣警察局金湖分局今天表示，為了維護觀光縣市應有的市容景觀及停車秩序，並防止交通事故發生，即日起針對獅山砲陣地前大客車停車位和附近道路違規停車，加強勸導取締。

金湖分局發布新聞表示，根據縣府觀光處統計，每年到獅山砲陣地旅遊的人數至少達20萬人次以上，交通工具以遊覽車及自用小客車為主。但許多民眾貪圖方便，常隨意將汽、機車違規停放附近道路或占用大客車停車位，加上也有些大客車不依規定，長時間占用停車格，其他大客車因而被迫停在路邊，影響用路人權益。

分局長黃維章表示，金湖分局將依據道路交通管理處罰條例規定，即日起加強這個路段違規行為的勸導、取締和告發，呼籲地區駕駛人切勿任意違規停車；尤其春節將到，因應返鄉出遊人潮，希望透過強力執法，讓民眾和旅客共同遵守交通規則，還給用路人一條安全的路。

黃維章表示，依據道路交通管理處罰條例第55、56條規定，違規停車可處新台幣300到1200元罰鍰；併排停車則是罰款2400元。

金湖分局表示，取締只是手段並非目的，而且重要的是成效而非績效，期望藉由嚴正執法的決心，讓所有駕駛人都能遵守交通規則、秩序與養成守法觀念及習慣。