阿蓮首發星馬蜜棗封櫃 「川伯」李四川指夭壽好呷

高雄阿蓮區農會今年蜜棗外銷的第一單，今天封櫃運往星馬，盛裝蜜棗的大紅禮盒，印有「瑜你同在‧棗到幸福」，在選舉激戰時刻，格外引人好奇，高雄市農業局長吳芳銘表示，這是應新加坡方的要求，希望有韓市長保證及「高雄首選」logo字眼，新加坡人辨認這些符號，當作產地的保證。

高雄阿蓮區農會這波銷往星馬的農產品，28日送出6公斤裝蜜棗230箱、1.5公斤裝蜜棗禮盒600盒前往馬來西亞，30日再運一波6公斤裝「小女番茄」200盒及限量鳳梨花禮盒600分到新加坡，共計超過3500公斤的當令新鮮水果。

首發運往馬來西亞的農產品今天封櫃，副市長李四川特別前往見證，他試吃了一口阿蓮區種出的蜜棗，形容不只「好呷」，而且是「夭壽好呷」，給了最高的讚譽。高雄農業局長吳芳銘說，高雄蜜棗種植面積占全台4成以上，種出的蜜棗皮薄多汁、爽脆清甜，農業局長吳芳銘說，還有人稱為「青色小蘋果」。

李四川表示，去年高雄蜜棗外銷量達42公噸，其中星馬為17.8公噸，今年年初高雄蜜棗外銷量達111公噸，是去年的2.6倍，其中星馬為30.4公噸，亦成長1.7倍，占高雄蜜棗外銷近3成。