網傳南迴改風光通車又封閉 公路局：勿以訛傳訛

台9線南迴公路安朔草埔段新建工程23日風光通車，最近卻有人在臉書及LINE群組發出「蘇吉普車子開完之後秀完了，路又封起來」，批評政府「騙子治國」訊息，轄區屏東枋寮警方及交控中心事後也接到查詢電話，公路總局擔心錯誤訊息繼續傳播，緊急發文澄清上通車後未再封閉，與事實不符，且開放後來往車流順暢，勿以訛傳訛。

該段內容寫著「民眾今日要出入草埔隧道，路不通騙子治國，昨天蘇撒幣大剌剌約全國媒體擺POS拍照的拍照攝影的攝影，風風光光通車典禮秀了一天，蘇吉普車子開完之後秀完了，路又封起來了，執政真的是有需要這樣完的嗎。真的騙很大。」

公路局澄清，台9線南迴公路安朔草埔段新建工程，已在12月21日發布新聞公告訂23日辦理通車典禮，並於當日下午5時開放通車；23日通車典禮下午2時半結束後，經確認相關設施設備運作正常安全無虞，提前於下午4時40分許開放通車；應是誤解當天通車典禮後即開放通車所致，因開放通車前尚需進行通車路段全線再巡檢等作業，才可安全開放通車。

公路局說，通車路段約11公里，包含安朔高架橋、4.6公里長隧道及隧道南口至草埔橋等路段，通車時間屆至前即湧入等候多時的民眾車輛，用路人也對站在路口執行管制工作的員警與工程人員揮手表達感謝之意；該路段通車後，民眾往返台東屏東間除了節省寶貴的旅行時間外，也大幅提升行車舒適度，再次呼籲用路人遵守隧道安全距離、速限及相關標誌號誌規定行駛，共同維護行車安全。