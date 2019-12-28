昔國軍轉運站變美術館 鄭麗君盼藝術軟實力提升

文化部長鄭麗君今天南下高雄，參訪昔日國軍外島轉運站變身的金馬賓館當代美術館，她肯定業者為提升藝文發展的付出及用心，並期盼大家攜手讓藝術軟實力持續向上提升。

御盟建設集團轉投資的金馬賓館當代美術館，保留昔日國軍外島轉運站高雄金馬賓館外觀，進行場館活化，蛻變為當代藝術中心，打造藝文展場新地標。

民進黨立委參選人趙天麟中午邀鄭麗君參訪金馬賓館當代美術館，兩人在御盟集團董事長邵永添、永添藝術執行長邵雅曼陪同導覽下，參觀館內設施及展出作品。

鄭麗君表示，選舉倒數時刻，她本以為是要來掃街拜票，沒想到趙天麟把時間留給金馬賓館當代美術館，讓她非常驚豔與感動。過去這裡是抽中「金馬獎」的役男跟親友暫別的地方，現在卻成為跟藝術相遇的地方，而且是用藝術來保存記憶，成為台灣跟國際接軌的一個當代藝術平台。

鄭麗君希望透過文化、藝術及文化新經濟，帶領台灣有更美好的蛻變，讓大家可以追求新的生活。

她說，趙天麟請她來也是想告訴大家「趙天麟的主張跟期待」，並希望行政團隊跟國會能夠更努力、更積極支持高雄文化藝術的發展。

鄭麗君指出，她非常認同趙天麟提倡的文化新經濟思維；藝術與科技都是台灣最核心、最強大可以在世界上展現的價值及軟實力。台灣社會進步已經到現在的階段，應該要用這個傲人的軟實力持續讓社會向上提升，這也是這幾年來文化政策的核心。

鄭麗君進一步表示，文化預算這幾年成長，2020年的預算已較2016年成長7成，所做的文化扎根工作，相信也會開花結果，讓文化藝術更能向世界展現台灣的面貌。