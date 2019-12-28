維多利亞透過高市校網招生？校方：純為學校間資訊交流

有民眾反映在高雄市多所國小的官網上，刊登國民黨總統候選人韓國瑜與其妻李佳芬創辦的雲林私立維多利亞實驗高級中學招生相關訊息，質疑是不當利用高雄國小網路資源，維多利亞實驗中學今回應此與韓國瑜市長夫婦無關，純為學校間資訊交流。

維多利亞實驗中學今天表示，全國各校接獲本校訊息，基於服務家長及學生，大部分學校都會透過各式管道，如張貼於布告欄、傳閱各班級，或公告於各該校網站上，學校也會協助轉發其他各校相關資訊，此與韓國瑜市長夫婦無關，純為學校間資訊交流。 有民眾反映在高雄市多所國小的官網上，刊登國民黨總統候選人韓國瑜與其妻李佳芬創辦的雲林私立維多利亞實驗高級中學招生相關訊息，質疑是不當利用高雄國小網路資源，維多利亞實驗中學今回應此與韓國瑜市長夫婦無關，純為學校間資訊交流。圖／本報資料照片 分享 facebook