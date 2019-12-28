高雄蜜棗首發啟運星馬 小女番茄禮盒外銷新加坡

高雄阿蓮區農會今年蜜棗的外銷第一單，今天運往星馬，包括今天阿蓮區農會準備6公斤裝蜜棗230箱、1.5公斤裝蜜棗禮盒600盒前往馬來西亞，30日將再起運6公斤裝「小女番茄」200盒及限量鳳梨花禮盒600分到新加坡，共計超過3500公斤的當令新鮮水果，運到星、馬。

高雄農業局說，高雄是全台最大的蜜棗產地，占全台4成以上，產期從12月到隔年3月，在農民每年精進栽種技術之下，所生產的蜜棗皮薄多汁、爽脆清甜，雪白的果肉口感細緻，是冬季不可錯過的迷人水果，長期以來都是外銷星馬的暢銷果品。

農業局說，去（107）年高雄蜜棗外銷量達42公噸，其中星馬為17.8公噸，今年年初高雄蜜棗外銷量達111公噸，是去年的2.6倍，其中星馬為30.4公噸，亦成長1.7倍，占高雄蜜棗外銷近3成。

今年因蜜棗開花結果期氣候平順，明年蜜棗不僅外銷星馬及中港澳，農業局也參加2020波灣食品展以布局中東市場，並持續努力拓展日本市場，外銷量可望再突破。

今年星馬的冬天將不只有蜜棗，11月時來產地參訪的通路採購，對「小女番茄」的甜度及一口大小讚不絕口，因此今年首度引進新加坡市場，要讓新加坡的民眾也能一嘗高雄冬季裡作的酸甜滋味。

高雄市副市長李四川表示，今年農業局特與貿易商合作開發鳳梨禮盒包裝，將在農曆年前限量600份獨家供應新加坡NTUC超市，另外，蜜棗、小番茄也可以在NTUC超市購買得到。