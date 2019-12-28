枋寮鐵道藝術村吹熄燈號 駐村藝術家嘆：理想難敵現實

17年前為活化台鐵閒置員工宿舍打造的屏東枋寮鐵道藝術村（F3藝文特區），一度成為全台鐵道藝術村空間活化的驕傲案例，但老舊宿舍多無使照，台鐵和縣府文化處的租約規定不得有商業行為，懷抱夢想的駐村藝術家為顧生計多無法常住或選出，人氣漸散；枋寮鄉公所向中央提出包括藝術村活化的地方創生計畫後，文化處決定交手不再續約，藝文特區也將在31日熄燈。

位於枋寮火車站旁的鐵道藝術村原為台鐵員工閒置宿舍，一群懷抱開創藝文環境理想的年輕人發想將老舊宿舍活化再利用成為成為藝文平台，與台鐵承租場地後，2002年底啟用，當時成為全台鐵道藝術村空間活化6個站之一，縣府3年後接管協助營運經營並向台鐵承租；駐村藝術家感嘆，每月雖只付少許租金，也樂在鄉下推美學教育，但規定不得有商業行為，為顧生計多無法常住或退出，理想難敵現實，應轉型為可自給自足的文創園地，

「藝術家也要生活，明定不得有商業行為，它像緊箍咒限制鐵道藝術村的發展，註定走向熄燈命運！」縣文化處長吳明榮說，駐村藝術家是藝術村的靈魂人物，縱使滿懷下鄉推動藝文美學的理想和抱負，畢竟自己也要賺錢生活，租約規定不得有商業行為，當然留不住藝術家，看著藝術村工作室大門緊閉或成為倉庫，除了策展活動日，藝術村顯得空空蕩蕩，鄉公所向中央提出活化創生計畫，文化處決定交手不再續租，退居幕後協助角色，停租後還有半年點交期，未來發展以文創園區為方向。

「『歸零』亦是『重生』！」枋寮鄉長陳亞麟說，駐村藝術家融合抽象感觀，以各式不同作品形塑出特有的枋寮在地之美，當文化處諮詢是否有意承接經營時，他即將本案列於創生計畫重點項目，希望為藝術村注入新生命； 但萬事起頭難，考驗才正開始，建物因興建年代已遠，部分甚至未有建照、使照，結構安全也久未檢測，要導入多元經營模式，恐與現行法規不符，建照及使照申辦期程及經費，是未來要克服的問題。