親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

枋寮鐵道藝術村吹熄燈號 駐村藝術家嘆：理想難敵現實

2019-12-28 13:02聯合報 記者潘欣中／即時報導

17年前為活化台鐵閒置員工宿舍打造的屏東枋寮鐵道藝術村（F3藝文特區），一度成為全台鐵道藝術村空間活化的驕傲案例，但老舊宿舍多無使照，台鐵和縣府文化處的租約規定不得有商業行為，懷抱夢想的駐村藝術家為顧生計多無法常住或選出，人氣漸散；枋寮鄉公所向中央提出包括藝術村活化的地方創生計畫後，文化處決定交手不再續約，藝文特區也將在31日熄燈。

位於枋寮火車站旁的鐵道藝術村原為台鐵員工閒置宿舍，一群懷抱開創藝文環境理想的年輕人發想將老舊宿舍活化再利用成為成為藝文平台，與台鐵承租場地後，2002年底啟用，當時成為全台鐵道藝術村空間活化6個站之一，縣府3年後接管協助營運經營並向台鐵承租；駐村藝術家感嘆，每月雖只付少許租金，也樂在鄉下推美學教育，但規定不得有商業行為，為顧生計多無法常住或退出，理想難敵現實，應轉型為可自給自足的文創園地，

「藝術家也要生活，明定不得有商業行為，它像緊箍咒限制鐵道藝術村的發展，註定走向熄燈命運！」縣文化處長吳明榮說，駐村藝術家是藝術村的靈魂人物，縱使滿懷下鄉推動藝文美學的理想和抱負，畢竟自己也要賺錢生活，租約規定不得有商業行為，當然留不住藝術家，看著藝術村工作室大門緊閉或成為倉庫，除了策展活動日，藝術村顯得空空蕩蕩，鄉公所向中央提出活化創生計畫，文化處決定交手不再續租，退居幕後協助角色，停租後還有半年點交期，未來發展以文創園區為方向。

「『歸零』亦是『重生』！」枋寮鄉長陳亞麟說，駐村藝術家融合抽象感觀，以各式不同作品形塑出特有的枋寮在地之美，當文化處諮詢是否有意承接經營時，他即將本案列於創生計畫重點項目，希望為藝術村注入新生命； 但萬事起頭難，考驗才正開始，建物因興建年代已遠，部分甚至未有建照、使照，結構安全也久未檢測，要導入多元經營模式，恐與現行法規不符，建照及使照申辦期程及經費，是未來要克服的問題。

他說，藝術村長期依賴公部門提報計畫爭取補助經營，在公務預算掣肘下，老舊建物修繕維護造成經費吃緊、合約限制無法導入商業模式、村內閒置屋舍太多、駐村藝術術家續約情形已不如以往，F3藝文特區活化計畫希望透過藝文特區活化與經營方向重整，結合在地文創展示及農特產推廣，打造創生基地，已獲國發會框定相當經費支應，公所也在明年1月設立對應的文化觀光暨公園管理所」，它不是熄燈、而是為躍起期待。

為活化台鐵閒置員工宿舍打造的屏東枋寮鐵道藝術村（F3藝文特區），縣府文化處決定交...
為活化台鐵閒置員工宿舍打造的屏東枋寮鐵道藝術村（F3藝文特區），縣府文化處決定交手鄉公所不再續約，有遊客在藝文特區31日熄燈前做最後巡禮。記者潘欣中／翻攝
分享
為活化台鐵閒置員工宿舍打造的屏東枋寮鐵道藝術村（F3藝文特區），縣府文化處決定交...
為活化台鐵閒置員工宿舍打造的屏東枋寮鐵道藝術村（F3藝文特區），縣府文化處決定交手鄉公所不再續約，有遊客在藝文特區31日熄燈前做最後巡禮。記者潘欣中／翻攝
分享
為活化台鐵閒置員工宿舍打造的屏東枋寮鐵道藝術村（F3藝文特區），縣府文化處決定交...
為活化台鐵閒置員工宿舍打造的屏東枋寮鐵道藝術村（F3藝文特區），縣府文化處決定交手鄉公所不再續約，藝文特區也將在31日熄燈。記者潘欣中／翻攝
分享
為活化台鐵閒置員工宿舍打造的屏東枋寮鐵道藝術村（F3藝文特區），縣府文化處決定交...
為活化台鐵閒置員工宿舍打造的屏東枋寮鐵道藝術村（F3藝文特區），縣府文化處決定交手鄉公所不再續約，藝文特區也將在31日熄燈。記者潘欣中／攝影
分享

台鐵藝術家鐵道

延伸閱讀

台鐵潮州-枋寮電氣化通車！環島鐵路網僅剩最後...

到台北4小時40分「枋寮終於等到普悠瑪」

朝思暮想的普悠瑪就在眼前 枋寮人拉紅布條慶歷...

枋寮北上普悠瑪 一周內搶無票

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

防堵本土性登革熱 屏東縣連續3年「零發生率」

2019-12-28 09:00

溪畔的動物派對就要點亮了！屏東綵燈節元月3日登場

2019-12-28 10:02

守護綠地 金門辦遊行民眾怒吼「人民最大、罷免議長」

2019-12-28 12:42

高雄推12月好書《尋找那本神奇的書》 徵文第一名3萬元

2019-12-28 11:31

搏2兩純黃金「金關帝」！大家一起擲筊杯試運氣

2019-12-28 10:50

夜間奏效 高市都發局周五晚五甲國宅14個管委會成立

2019-12-28 00:00

魚鱗煉金 養出金牌小漁村

2019-12-27 23:13

建地深挖 高市委託第三方巡檢

2019-12-27 23:11

降溫更美化 高市綠屋頂展成果

2019-12-27 23:07

員工欠薪 高市毒防基金會：董事會將討論存廢

2019-12-27 21:53

發大財！潮州春節市集開標創5新紀錄 最高價突破20萬

2019-12-27 16:26

屏東寄養家庭今年終於招募5戶 單親家庭也加入

2019-12-27 15:50

區間測速取締超速 高雄松藝路科技執法初奏效

2019-12-27 12:19

養龍膽石斑變成卓越社區 枋寮新龍社區再奪優等

2019-12-27 11:07

大社三寶觀光季 元月4日、5日觀音山品嘗當季蜜棗

2019-12-27 07:18

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

高雄示範型綠屋頂成果發表 減緩都市熱島效應

2019-12-27 17:38
看更多

熱門文章

新竹動物園28日重新開園 彙整必看10亮點

2019-12-27 17:09

台南市府用這招 22所學校的淹水夢魘解決了

2019-12-27 18:05

衝場大拚場！要看幻象、F-16、IDF迎曙光 別跑錯地方了

2019-12-28 08:00

發大財！潮州春節市集開標創5新紀錄 最高價突破20萬

2019-12-27 16:26

西濱芳苑大城段今晚通車 業者送休旅車獎勵施工人員

2019-12-27 18:48

1公里內設第3個加油站 通霄居民怒了

2019-12-27 20:31

淡海輕軌元旦起 上班等車縮短、下班尖峰延長至10點

2019-12-27 14:11

真的缺德！宜蘭冬山被亂倒垃圾堆裡竟還有缺德字樣

2019-12-27 13:33

新竹動物園首名外國員工 日本女孩見證園區蛻變

2019-12-27 16:40

全台首座「五星友善」流廁車 北市跨年夜啟用

2019-12-27 15:31

房子愈蓋愈小連買棉被都變了！寢飾驚賣會抓住小宅趨勢

2019-12-27 23:58

百年鐵匠房將變飲料店？宜蘭：活化歷史建築服務遊客

2019-12-27 15:55

全台首場嘻哈路跑 明晚嗨翻淡海新市鎮

2019-12-27 14:13

過年必來！台南出現花燈隧道 逾千燈籠飄濃濃年味

2019-12-28 08:51

創世招待寒士街友雙北尚缺近900桌 女星郁方呼籲支持

2019-12-27 17:21

南投縣府公告封閉雙龍吊橋施工 全部完工日期不確定

2019-12-27 17:36

秀水金陵花海節12月29日開幕 超美花海、染布道等你來打卡

2019-12-28 07:21

嘉義親子情侶拍照新地標！萬花筒光影奇幻藝術

2019-12-28 09:00

「想要完成媽媽的願望拍一張全家福！」小六童小小心願

2019-12-27 13:24

新北深澳鐵道自行車 元旦起改推春節主題光隧道

2019-12-27 14:05

統一發票兌獎APP徵件賽 20歲高帥男奪冠

2019-12-27 14:52

新北新增4公共托育中心 本月31日辦招生說明會

2019-12-27 16:36

西濱通霄北上區間測速 開罰已近2000件

2019-12-27 23:06

選前出現走路工耳語 李翁月娥報警查緝散布者

2019-12-27 15:28

新北連7年160場移工戲劇校園巡演 展現多元文化價值

2019-12-27 14:05

夜間奏效 高市都發局周五晚五甲國宅14個管委會成立

2019-12-28 00:00

太平山蹦蹦車軌道下邊坡崩坍停駛 暫定下月局部通車　

2019-12-27 17:31

桃園滷味節今天開跑 滷味名店齊聚藝文廣場擺攤

2019-12-27 20:36

石門水庫阿姆坪防淤隧道工程 已開挖一半達1880公尺

2019-12-27 18:14

竹縣第二座公托家園在竹東 明舉辦招生說明會

2019-12-27 17:32

全國首創 苗栗縣石虎保育自治條例今正式上路

2019-12-27 18:01

北市國宅管線維修品質差？王鴻薇：重新油漆蒙混過關

2019-12-27 16:32

台灣原址最老新竹動物園再生 拆獸籠打造類棲地

2019-12-27 16:36

動物園圖書館開幕 設計理念從兒童角度出發

2019-12-27 13:24

竹縣竹東鎮長明年2月補選 已有3 人登記參選

2019-12-27 14:54

機車停車格並排不好通行？新北交通局：多年前就畫設

2019-12-28 08:18

新竹市動物園重生 林智堅實踐兒時夢想泛淚

2019-12-28 11:55

嘉義縣環境清潔競賽 竹崎東石民雄3鄉奪冠各獲百萬獎金

2019-12-27 14:33

高溫柑橘灼傷 苗栗縣3鄉鎮災損約1000公頃

2019-12-28 09:28

獲1億80萬元補助 台東打造2座國際棒球移訓基地

2019-12-27 18:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top