守護綠地 金門辦遊行民眾怒吼「人民最大、罷免議長」

金門縣議會向縣府要求撥用莒光湖旁綠地，打算花10億蓋新議政大樓一案，立委侯選人陳滄江繼日前發起連署罷免金門縣議長洪允典外，今天再度發起「保護鄉土展民權」遊行，吸引40多位學生和民眾參與，民眾怒吼「人民最大、罷免議長」，沿途並散發罷免理由書，陳滄江呼籲民眾展現民意，眾志成城下架與民意為敵的洪允典。

因為今天上午的天氣寒冷，這場「保護鄉土展民權」遊行參與的人數並不多，但以展現人民對議會獨裁的反彈為訴求。為免遊行失焦，參加人員都未穿戴競選衣服或攜帶競選旗幟，隊伍中除了反賄選志工，也出現不少自動自發來參加的金城鎮民。遊行隊伍從金城車站圓環出發，繞行東門圓環、民族路東門市場、莒光路貞節牌坊、總兵署、陳氏宗祠、中興路、於北鎮廟廣場解散。途中在代天府、貞節牌坊、總兵署、北鎮廟稍作停留，陳滄江與吳阿瑾醫師發表罷免洪允典訴求，贏得旁觀民眾認同與熱烈掌聲支持。

陳滄江表示，守護金門淨土，人人有責。這次他再站出來領銜發起罷免洪允典，絕非出於私人恩怨，亦非選舉算計，而是為下一代保留一塊美好的公園綠地，也反對浪費民脂民膏再另建議政大樓。

陳滄江強調，民意代表本應為民喉舌、反映民意，洪允典卻無視廣大縣民對金門縣議會欲編列9.24億元預算，在莒光湖公園蓋新議政大樓之強烈反對聲浪，執意孤行，視民意如糞土，已全然喪失其為民意代表之本職與初心。他個人堅決反對，相信縣民也不允許議長假藉職權反民意；不允許議會以退回、拒審縣政府預算，要脅索地建莒光湖議政大樓。