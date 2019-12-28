高雄推12月好書《尋找那本神奇的書》 徵文第一名3萬元

高雄市「每月好書」12月推薦作者郝明義《尋找那本神奇的書：與六位中學生談閱讀，以及少年人的新世界》。「閱讀」究竟有什麼意義和好處？在教育上的標準考試閱讀，是不是造成青少年對「閱讀」的恐懼？高雄市副市長葉匡時指出，希望透過這本書讓市民了解到在網路時代裡為什麼還要紙本閱讀，以及閱讀的影響力，並尋找自己生命中那本神奇的書。

葉匡時表示，相較於網路的影音動態訊息，紙本閱讀更能沉靜人心與思考。中學階段的閱讀之所以重要，是因為此時建立了一定程度的基本閱讀能力，而心智也開始渴望自主探索這個世界，因此這個階段最適合進行隨意而廣泛的閱讀。他也鼓勵父母親支持中學生重新培養閱讀的胃口，就從這本「神奇的書」開始。

《尋找那本神奇的書：與六位中學生談閱讀，以及少年人的新世界》作者郝明義，是資深出版人，創立大塊文化出版社，關切閱讀議題，編譯及出版系列對閱讀的解析及推廣書籍。郝先生與六位高中生談閱讀，從網路時代不需要讀書的幾個反面理由，來開啟與青少年論證的過程。