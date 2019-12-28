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搏2兩純黃金「金關帝」！大家一起擲筊杯試運氣

2019-12-28 10:50聯合報 記者徐如宜／連線即時報導

高雄鳳山赤山文衡殿舉辦「2020年搏金關帝」活動，2兩純黃金打造的金關帝，即日起歡迎大家擲筊杯試運氣，連續擲三個聖杯即通過預賽，當場發放參加決賽聯憑證，可直接進入2月8日元宵節PK決賽，把金關帝帶回家。

鳳山赤山居民傳誦一句耳熟能詳的諺語：「金聖帝，銀聖王。」金聖帝就是指供奉關聖帝君的「文衡殿」。過去廟產非常多，「文衡殿」開基之初雖然廟貌簡陋，但因地處郊野不受街廓所限，大片山林都是廟產，腹地延伸至包括「大埤」（澄清湖）200多公頃，及「草埤」（小貝湖）60多公頃的水域與周邊土地，放租給庄民開墾、養魚，形成今天繁華的鳳山赤山地區。

文衡殿董事長錢俊暤主持「2020年搏金關帝活動系列」開杯儀式，一開筊就獲得聖杯。他說，搏金關帝只要抱著心誠則靈就好， 大家抱著平常心，每個人都有機會贏得金聖帝，這也是關帝君「忠義千秋關懷蒼生」表達眾生平等為大家祈福。

文衡殿總幹事楊世忠表示，搏「金關帝」活動從即日起到明年2月7日，每日早上9點至下午5點受理登記後擲筊，連續擲三個聖杯即通過預賽，當場發放參加決賽聯憑證，可直接進入2月8日元宵節決賽；除了黃金神像還有其他五個關聖帝君擺飾獎。

參加擲筊者每人一次先繳報名費200元整，贈文衡殿關聖帝君價值百元紀念品，可自行挑選。民眾歐明政在開筊儀式後第一個取得聖杯獲得元宵節參賽權，他表示真是心誠則靈，只要用平常心人人都有機會獲得黃金神像。

明年2月8日元宵節決賽，早上9點至10點報到，0點整起開始擲筊決賽。決賽以連續最多聖筊者為優勝第一名，獨得約2兩重純金999.9「金關帝」，市價約10至12萬元。如最多聖筊有兩位以上相同，則再進行最後PK決賽，以最多聖筊者為優勝者獨得黃金打造「金關帝」，其他獎項第二至六名獲關聖帝君擺飾，含玻璃框免開光，每座約8千元。

錢俊暤表示，明年「金聖帝」神像是2兩重，希望大家多參與新春試手氣就有機會獲得「金聖帝」，未來將「金聖帝」年年增重，打造更大的「金聖帝」。

新春期間文衡殿也為信眾設有「六個燈」和「六龜」祝福大家六六大順好過年。今年文衡殿燈點祈福點關聖帝君燈2月5日歡迎大家相招來文衡殿吃平安麵，過無障礙平安橋、領開運錢母，大家都有機會當爐主，以擲筊杯產生新爐主。

高雄鳳山赤山文衡殿舉辦「2020年搏金關帝」活動，2兩純黃金打造的金關帝，歡迎大...
高雄鳳山赤山文衡殿舉辦「2020年搏金關帝」活動，2兩純黃金打造的金關帝，歡迎大家擲筊杯試運氣。圖／主辦單位提供
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高雄鳳山赤山文衡殿舉辦「2020年搏金關帝」活動，2兩純黃金打造的金關帝，歡迎大...
高雄鳳山赤山文衡殿舉辦「2020年搏金關帝」活動，2兩純黃金打造的金關帝，歡迎大家擲筊杯試運氣。圖／主辦單位提供
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