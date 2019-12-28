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溪畔的動物派對就要點亮了！屏東綵燈節元月3日登場

2019-12-28 10:02聯合報 記者翁禎霞／屏東縣即時報導

「2020屏東綵燈節」即將登場，今年以「森林動物派對」為主軸，規畫「森林、海洋、草原、極地」等4大主題燈區，屏東市萬年溪畔瞬間變成夜間動物園，帶給前來賞燈的遊客無限驚奇，縣府預計1月3日晚上7時點燈，啟動炫麗的動物派對。

縣府表示，今年燈區範圍自千禧公園勝利東路起，至屏東夜市停車旁之萬年溪河段，總共規畫20組燈座，包含「森林區」的鹿、貓頭鷹、大猩猩、飛鳥、兔子、兔子隧道、白鷺鷥、水鳥、大象等；「海洋區」則有鯨魚、熱帶魚、水母；「草原區」的長頸鹿、獅子、袋鼠、河馬、狐狸；以及「極地區」的北極熊、企鵝、海豹。其中10公尺高的可愛長頸鹿，還會隨音樂擺動，非常吸睛。

另外，今年沿著萬年溪畔兩旁人行道，縣府還布建了超過1公里的繞樹燈，以香檳金、珊瑚橘這兩種浪漫色系作妝點，氣勢壯觀繽紛，讓民眾紛紛直呼「好像東京六本木的街景」！

屏東縣政府傳播暨國際事務處指出，「2020屏東綵燈節」將自109年1月3日開幕點燈後，持續至109年2月9日止，每晚6時至10時給來自各地的遊客不間斷地狂歡動物派對！活動詳情請上屏東縣政府官網、屏東縣政府傳播暨國際事務處臉書或活動官網查詢。

「2020屏東綵燈節」即將登場，今年以「森林動物派對」為主軸，規畫「森林、海洋、...
「2020屏東綵燈節」即將登場，今年以「森林動物派對」為主軸，規畫「森林、海洋、草原、極地」等4大主題燈區。圖／屏東縣政府提供
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「2020屏東綵燈節」即將登場，今年以「森林動物派對」為主軸，規畫「森林、海洋、...
「2020屏東綵燈節」即將登場，今年以「森林動物派對」為主軸，規畫「森林、海洋、草原、極地」等4大主題燈區。圖／屏東縣政府提供
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「2020屏東綵燈節」即將登場，今年以「森林動物派對」為主軸，規畫「森林、海洋、草原、極地」等4大主題燈區。圖／屏東縣政府提供
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「2020屏東綵燈節」即將登場，今年以「森林動物派對」為主軸，規畫「森林、海洋、草原、極地」等4大主題燈區。圖／屏東縣政府提供
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「2020屏東綵燈節」即將登場，今年以「森林動物派對」為主軸，規畫「森林、海洋、草原、極地」等4大主題燈區。圖／屏東縣政府提供
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屏東縣政府北極熊人行道

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