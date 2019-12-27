親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

員工欠薪 高市毒防基金會：董事會將討論存廢

2019-12-27 21:53中央社 高雄27日電

高雄市毒防基金會執行長李宗憲。 聯合報系資料照片／記者林保光攝影
高雄市毒防基金會執行長李宗憲。 聯合報系資料照片／記者林保光攝影
分享
財團法人高雄市毒品防制事務基金會員工傳出欠薪，基金會執行長李宗憲今天表示，基金會30日將開董事會討論基金會存廢，若決議明年廢除，基金會仍有上千萬元本金足補發員工欠薪。

高雄市毒防基金會2017年7月掛牌，有17席董事包括高市府9席、高雄地檢署2席、橋頭地檢署2席，民間學者專家4席，現任董事長是高雄市長韓國瑜。基金會整合公、私部門資源，以公益為目的，與2018年元旦成立的高市府毒品防制局攜手進行反毒宣導及輔導工作。

李宗憲表示，毒防基金會財源來自董事自行募款，現有21名支薪員工，董監事則都為無給職，基金會7月起財政不佳，韓國瑜7月主持董事會時獲悉後曾在會中向大家精神喊話強調，錢的問題不用擔心，要基金會繼續衝。

他又說，後來基金會財務逐漸捉襟見肘，10月開始調度代墊款項支薪，12月5日就發不出11名員工的11月薪資，另10名支援的外勤員工為免影響業務推行，仍勉強照常支薪，但員工12月的薪資及1.5個月年終獎金恐發不出來。因此外界所指基金會欠薪員工3.5個月是指11月、12月加上年終獎金1.5個月。

他說，基金會員工目前都仍堅守崗位，共體時艱，若有員工家計困難，基金會也會設法幫忙，不會讓員工難過年。他自己也沒領11月薪水。

李宗憲說，30日的董事會將討論基金會明年預算、工作計畫，不排除討論基金會存廢，若會中董事會決議明年廢掉基金會，基金會仍會以現有的約新台幣1000萬元本金，支應員工今年所有的欠薪。

李宗憲強調，毒防基金會功能與毒防局是互補的，並沒有疊床架屋之處，況且基金會因屬民間單位較具彈性，能做公部門所不能做的事，希望董事會及社會大眾能了解繼續支持基金會。

韓國瑜高雄市毒品

延伸閱讀

政見會／蔡英文批不尊重女性 韓國瑜：妳用國家...

政見會／宋楚瑜掉淚 韓國瑜有「太太的眼淚」！

政見會／蔡英文批韓國瑜 用虛幻武俠小說方式描...

政見會／蔡英文批「韓總機」 韓國瑜：你的讀稿...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

發大財！潮州春節市集開標創5新紀錄 最高價突破20萬

2019-12-27 16:26

屏東寄養家庭今年終於招募5戶 單親家庭也加入

2019-12-27 15:50

區間測速取締超速 高雄松藝路科技執法初奏效

2019-12-27 12:19

養龍膽石斑變成卓越社區 枋寮新龍社區再奪優等

2019-12-27 11:07

大社三寶觀光季 元月4日、5日觀音山品嘗當季蜜棗

2019-12-27 07:18

高雄觀光元年 主打「一心三線」

2019-12-26 23:41

加速開發 高市下月3項容積檢討

2019-12-26 23:37

屏東獵戶座天文台 明年免費開放

2019-12-26 23:30

影／高雄南橫公路下月通到天池 暫緩實施總量管制

2019-12-26 21:54

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00
看更多

熱門文章

海科館外包經費大縮水 46人失業：我們過年怎麼辦？

2019-12-27 12:23

老虎回來了！竹市動物園28日開幕 老人兒童2天免費遊

2019-12-27 07:17

單車友私訊竹子湖派出所問路 警「母湯」回覆網笑翻

2019-12-27 09:42

蘇治芬指宣傳車遭威脅 當事人喊冤：吵到孫子睡不著

2019-12-27 00:28

長庚轉運站設計亮相 今動土拚111年啟用

2019-12-27 12:59

南投縣老人假牙補助1月1日開放申請 每人最高補助4萬元

2019-12-27 12:30

新竹動物園28日重新開園 彙整必看10亮點

2019-12-27 17:09

台南市府用這招 22所學校的淹水夢魘解決了

2019-12-27 18:05

區間測速取締超速 高雄松藝路科技執法初奏效

2019-12-27 12:19

淡海輕軌元旦起 上班等車縮短、下班尖峰延長至10點

2019-12-27 14:11

發大財！潮州春節市集開標創5新紀錄 最高價突破20萬

2019-12-27 16:26

台南新營跨年二部曲 加碼一部曲10年後再辦元旦升旗

2019-12-27 12:02

真的缺德！宜蘭冬山被亂倒垃圾堆裡竟還有缺德字樣

2019-12-27 13:33

都有好禮去那一場呢？宜蘭、羅東、蘇澳元旦升旗比一比

2019-12-27 11:55

全台首座「五星友善」流廁車 北市跨年夜啟用

2019-12-27 15:31

西濱芳苑大城段今晚通車 業者送休旅車獎勵施工人員

2019-12-27 18:48

1公里內設第3個加油站 通霄居民怒了

2019-12-27 20:31

百年鐵匠房將變飲料店？宜蘭：活化歷史建築服務遊客

2019-12-27 15:55

創世招待寒士街友雙北尚缺近900桌 女星郁方呼籲支持

2019-12-27 17:21

新竹動物園首名外國員工 日本女孩見證園區蛻變

2019-12-27 16:40

心念整治空汙 台中市長盧秀燕的鼠年賀卡長這樣

2019-12-27 09:24

全台首場嘻哈路跑 明晚嗨翻淡海新市鎮

2019-12-27 14:13

傳出「台灣人壽棒球隊」要解散？中市運動局周旋反對

2019-12-26 23:47

大社三寶觀光季 元月4日、5日觀音山品嘗當季蜜棗

2019-12-27 07:18

新北深澳鐵道自行車 元旦起改推春節主題光隧道

2019-12-27 14:05

「想要完成媽媽的願望拍一張全家福！」小六童小小心願

2019-12-27 13:24

選前出現走路工耳語 李翁月娥報警查緝散布者

2019-12-27 15:28

新北新增4公共托育中心 本月31日辦招生說明會

2019-12-27 16:36

新北連7年160場移工戲劇校園巡演 展現多元文化價值

2019-12-27 14:05

統一發票兌獎APP徵件賽 20歲高帥男奪冠

2019-12-27 14:52

南投縣府公告封閉雙龍吊橋施工 全部完工日期不確定

2019-12-27 17:36

台南3路口「綠色斑馬線」保護騎士安全

2019-12-26 23:27

太平山蹦蹦車軌道下邊坡崩坍停駛 暫定下月局部通車　

2019-12-27 17:31

台東卑南溪新建下游攔河堰啟用 受益農田2505公頃

2019-12-27 11:09

北市國宅管線維修品質差？王鴻薇：重新油漆蒙混過關

2019-12-27 16:32

全國首創 苗栗縣石虎保育自治條例今正式上路

2019-12-27 18:01

竹縣竹東鎮長明年2月補選 已有3 人登記參選

2019-12-27 14:54

林口國際媒體AB區 三井、東森得標

2019-12-26 23:35

台灣原址最老新竹動物園再生 拆獸籠打造類棲地

2019-12-27 16:36

養龍膽石斑變成卓越社區 枋寮新龍社區再奪優等

2019-12-27 11:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top