員工欠薪 高市毒防基金會：董事會將討論存廢

高雄市毒防基金會執行長李宗憲。 聯合報系資料照片／記者林保光攝影 分享 facebook 財團法人高雄市毒品防制事務基金會員工傳出欠薪，基金會執行長李宗憲今天表示，基金會30日將開董事會討論基金會存廢，若決議明年廢除，基金會仍有上千萬元本金足補發員工欠薪。

高雄市毒防基金會2017年7月掛牌，有17席董事包括高市府9席、高雄地檢署2席、橋頭地檢署2席，民間學者專家4席，現任董事長是高雄市長韓國瑜。基金會整合公、私部門資源，以公益為目的，與2018年元旦成立的高市府毒品防制局攜手進行反毒宣導及輔導工作。

李宗憲表示，毒防基金會財源來自董事自行募款，現有21名支薪員工，董監事則都為無給職，基金會7月起財政不佳，韓國瑜7月主持董事會時獲悉後曾在會中向大家精神喊話強調，錢的問題不用擔心，要基金會繼續衝。

他又說，後來基金會財務逐漸捉襟見肘，10月開始調度代墊款項支薪，12月5日就發不出11名員工的11月薪資，另10名支援的外勤員工為免影響業務推行，仍勉強照常支薪，但員工12月的薪資及1.5個月年終獎金恐發不出來。因此外界所指基金會欠薪員工3.5個月是指11月、12月加上年終獎金1.5個月。

他說，基金會員工目前都仍堅守崗位，共體時艱，若有員工家計困難，基金會也會設法幫忙，不會讓員工難過年。他自己也沒領11月薪水。

李宗憲說，30日的董事會將討論基金會明年預算、工作計畫，不排除討論基金會存廢，若會中董事會決議明年廢掉基金會，基金會仍會以現有的約新台幣1000萬元本金，支應員工今年所有的欠薪。

李宗憲強調，毒防基金會功能與毒防局是互補的，並沒有疊床架屋之處，況且基金會因屬民間單位較具彈性，能做公部門所不能做的事，希望董事會及社會大眾能了解繼續支持基金會。