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馬國華僑醫師歸化成功 余宛霖開心成正港台灣人

2019-12-27 19:29中央社 高雄27日電

高雄市立小港醫院急診科主治醫師余宛霖是馬來西亞華僑，20多年前來台唸醫學系畢業後留在台灣從醫，並在台成家立業，如今通過歸化中華民國籍，他很開心能成為正港的台灣人。

余宛霖是來自馬來西亞東馬詩巫的華僑，在家鄉受擔任醫護人員的舅舅影響，從小就立志從醫，他在故鄉學會中文，20多年前以僑生身分考進國立陽明大學醫學系，畢業後一直留在台灣發展。

余宛霖曾任吳火獅新光紀念醫院外科住院醫師、振興醫院心臟外科住院醫師、高雄長庚醫院急診科住院醫師、總醫師、主治醫師、高雄健仁醫院急診科主任、一年多前轉任小港醫院急診科主治醫師迄今。

余宛霖16年前結婚，育有2女2男，大女兒就讀國中二年級、二女兒就讀國小六年級，另一對雙胞胎兒子年僅6歲，由於老婆是高雄人，加上余宛霖也在高雄從醫，夫妻倆在高雄市前鎮區買房子定居高雄迄今。

余宛霖表示，他在陽明醫學大學醫學系一名同班同學，也是馬來西亞僑生，兩年前就以醫師身分成功歸化中華民國國，另一名他在馬來西亞的高中同學幾年前也以醫師身分歸化中華民國，但他因家庭、工作兩頭忙，無暇了解申請歸化條件及程序，因而直到上個月中旬才申請歸化，如今獲得內政部審核通過，待相關程序跑完，約兩週內就可拿到中華民國身分證。

他又說，他父家對他歸化中華民國國籍持開放態度，老婆及其娘家也樂觀其成。

他指出，他已在台灣生活20多年，且在這裡成家立業，融入台灣生活很深，實際上跟台灣人沒什麼兩樣，但由於遲未歸化，沒有身分證，在台辦很多事不方便，於是萌生歸化念頭；很高興即將拿到身分證，成為「正港的台灣人」。

余宛霖進一步表示，他雖將歸化中華民國籍，但仍保有馬國國籍，他也不會忘本，日後每年仍會按時帶妻子及小孩返回東馬老家探親。

余宛霖說，他的中文是在故鄉學的，台語則是來台灣才學的，他學台語並沒有特別惡補，而是在生活中自然而然學的；平日在家很少講台語，沒想到南下高雄從醫後就派上用場，因為高雄患者大多講台語。

內政部日前通過8名專長生物科技醫藥研發等專業高級專業人才，歸化中華民國國籍；自民國105年12月「國籍法」修正施行至今，累計已有119名長期在台灣付出、熱愛並認同這塊土地的外國高級專業人才，在免喪失原有國籍情形下歸化中華民國。

醫師中華民國馬來西亞

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