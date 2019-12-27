徐國勇慰勞屏警 指示嚴辦選舉賭盤

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內政部長徐國勇今天到屏東縣政府警察局慰勞員警，了解選情治安狀況，特別要求嚴格取締選舉賭盤，只要意圖影響選舉，必定依法嚴辦。

屏東縣警察局長葉明潭向徐國勇報告最近屏東治安狀況，包括查獲選舉賭盤與製毒工廠案件。

另外，徐國勇與員警座談及接受媒體聯訪表示，近日有人散布毒品除罪化假訊息，意圖影響選舉、破壞社會治安，也要依法辦理。

徐國勇隨後到萬丹鄉參加紅豆牛奶節，並到萬丹鄉公所了解前瞻基礎建設計畫實施成果及聽取地方民眾意見。