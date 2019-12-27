高雄示範型綠屋頂成果發表 減緩都市熱島效應

文華國小綠屋頂基地位於廚房頂的露台開放空間，西曬嚴重，在露台增設薄層綠地以促進隔熱降溫，減緩都市熱島效應。圖／高雄市環保局提供 分享 facebook 高雄市環保局今天舉辦「示範型綠屋頂成果發表會」，108年共補助五案，為高雄增加綠化面積達300多平方公尺，估計每年將可減少約5500公斤二氧化碳排放。鳳山區文華國民小學綠屋頂工程，綠美化兼具降低建築物室內溫度，減緩氣候暖化變遷與溫室效應，同時也增加綠覆率，淨化空氣品質與改善都市生態多樣環境。

環保局執行108年高雄市因應氣候變遷推動綠屋頂示範計畫，技正萬國榮表示，都市降溫最有效的方法就是建置綠屋頂，除了可增加都市綠化率，同時能達到節能、休閒、美觀、生態的目的，讓屋頂的閒置空間可以有效利用。今年補助的五案包括：文華國小、文府國小、山頂國小、阿蓮社區發展協會與采邑華廈社區大樓。頂樓易聚熱，經過試驗，綠屋頂前後可讓室內溫度降溫攝氏5至7度。

文華國小綠屋頂基地，位於學校廚房頂的露台開放空間，日照充足、西曬嚴重，特別是夏季尤其酷熱，雖有休憩設施，但環境高溫卻讓人卻步。藉由今年度的補助方案，在露台增設薄層綠地以促進隔熱降溫，提升校園綠地面積，減緩急驟雨的地表逕流，調整校園空間的微氣候，並逐步減緩都市熱島效應。同時希望藉由屋頂綠化植物葉片能吸附空氣汙染物，改善淨化空氣品質。