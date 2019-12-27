元旦發一卡通遭疑變相賄選 高市府：循行政慣例

高雄2020元旦升旗現場將發放5000張一卡通，每張卡內儲值新台幣25元。民進黨高市議員林智鴻今天指把高市公務員當競選團隊，有變相賄選之虞；高市民政局回應是遵循行政慣例。

林智鴻說，市長韓國瑜過去面對議會總質詢不回高雄面對議會監督與市民檢驗，現在卻利用行政資源回高雄發放一卡通，變相把高雄市公務員當作競選團隊進行選舉造勢。

林智鴻質疑韓國瑜身分雖還是高雄市長，但他已經是國民黨提名的總統候選人，且現在已經在法定競選期間，利用高雄市的行政資源發放一卡通，雖稱每張卡內儲值為25元，但若加上卡片製作成本是否已超過30元賄選標準，韓國瑜應該對外說清楚。

林智鴻認為，這樣的行為不僅是變相高雄市公務員成為競選團隊，甚至可能有賄選之虞，檢調應該介入調查。韓國瑜作為總統候選人，就該負起利益迴避的義務，利用市府資源來競選，帶頭違反行政中立，無疑是大開民主倒車。

對此，高雄市議會國民黨團總召曾俊傑表示，元旦升旗發放一卡通行之多年，沿襲舊制，請外界不要政治操作。

高市府民政局也表示，元旦升旗典禮發放紀念一卡通非屬賄選，實屬擴大解釋。往年元旦升旗典禮不論是由高雄市議會及高雄市政府共同承辦，或是由高雄市議會單獨承辦，均會於元旦升旗典禮後贈送不特定民眾一卡通，鼓勵民眾多多搭乘大眾交通運輸，促進高市軌道建設發展。

民政局表示，高市元旦升旗典禮歷年發放紀念一卡通並有儲值金額屬過往慣例，分別於民國105年儲值捷運點數50點、106年儲值25元、107年儲值25元、108年儲值25元，109年也是遵循行政慣例。