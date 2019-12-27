發大財！潮州春節市集開標創5新紀錄 最高價突破20萬

屏東潮州春節市集每年湧進逾20萬人次消費，攤位競標超搶手人人都想搶賺過年財，潮州鎮公所今天舉行明年特區攤位開標作業，最高得標金額結果驚人，首度突破20萬元創下新紀錄。

經過近2小時開標作業，最高標價是特ㄧ區的20萬2022元，特二區19萬3764元，均高於今年春節市集特一區的18萬1011元。潮州鎮公所表示，這次「特區攤位」再創5項新紀錄，包括特區數85格、投標數75人、總投標筆數615筆、保證金總數達1230萬元、最高攤位得標價20萬2022元。

潮州春節市集分成「特區攤位」、「一般攤位」，明年特區攤位從67個增加到85個、一般攤位有336個，總計421個攤位。一般攤位每個4000元，明年1月7日上午9點至12點辦理登記收費，1月15日上午9點在運動公園體育館進行抽籤，其中潮州籍鄉親有112個權利保障攤位數，非潮州籍的有224個權利攤位。

潮州鎮公所主任秘書王建元表示，每年潮州春節市集都會進行滾動式檢討與調整，過去發現不少「一般攤位」中籤者再高價轉售攤位，其轉售價格高於「特區攤位」競標價，攤位滿天喊價的情形，最後仍轉嫁在消費者身上，因此特別重新調整攤位，希望尋求攤商、消費者雙贏的營運模式。