屏東寄養家庭今年終於招募5戶 單親家庭也加入

屏東縣家扶中心招募寄養家庭，連續兩年都只招募到3戶加入新血，今年終於招募到5戶，但還待新血加入，目前全縣有55戶寄養家庭、安置60個小朋友，縣府希望明年能爭取經費，再為寄養家庭加薪。

家扶中心表示，今年度新進寄養家庭共有5戶，分別是邱榮昌、劉美珍夫婦；黃偉修、龐馨妤夫婦；李姍柔女士；羅美玉女士；李紘崴女士。家扶中心並為新進的寄養家庭舉行授證儀式，由資深寄養家庭分享照顧歷程。

屏東家扶傅敏峯主任指出，近3年，前來申請擔任寄養家庭的家庭越來越少，能通過審核的家庭更是只有3戶，今年終於有5戶家庭加入寄養服務行列。

另外在社會變遷下，家庭組成多元，屏東縣政府於107年修正家庭寄養辦法，放寬寄養家庭條件，今年5戶新進寄養家庭中有3戶為單親家庭，這也是屏東家扶推動寄養服務以來，首見單親家庭成為寄養家庭。

家扶中心表示，多數民眾對於單親家庭有刻板印象，認為單親家庭無法完善的照顧寄養兒少，但只要家庭資源足夠，且這些新進寄養家庭已通過委員審核，她們都已準備好，並能提供適當的服務照顧好寄養兒少。