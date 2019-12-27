屏縣府推社區亮點 小漁村也能得金牌

屏東枋寮鄉新龍社區是傳統漁村，經過多年縣政府農村再生建設及社區再造的經營，獲得今年衛福部金卓越社區獎優等獎，新龍社區志工們領獎時開心地說「我們也可以拿金牌」。

縣長潘孟安上任後，對於社區營造的推行不遺餘力，並推行好讚認證制度，分為社區治安、社區環保、社福醫療、景觀營造、人文教育、產業發展6個面向經營社區，新龍社區是獲得6個讚的社區。

新龍社區位於「番仔崙養殖漁業生產專區」，養殖面積高達224公頃，養殖高經濟魚類如龍膽石斑、青斑等魚種，衍生的魚鱗、內臟等廢棄物，以產學合作方式提煉出膠原蛋白等周邊商品，提高附加價值且解決環保問題，所賺的錢用做社區老人關懷之用。

新龍社區執行長林春來說，社區初期草創時經營相當艱辛，在縣政府等單位的協助下，社區觀光逐漸成型，內容也越來越多元，包含社區導覽、風味餐烹煮、社區手工藝品、漁民生活體驗等。

新龍社區的餵魚秀相當受到遊客的歡迎，讓遊客能深度體驗社區漁民的生活，親自餵養30斤龍膽石斑。魚群躍出水面搶食，讓大家看得驚呼連連。

新龍社區也串聯鄰近社區，進行食農教育與農產品上桌推廣工作，結合枋寮地方特色、餐廳、民宿等成為特色旅遊社區，增加社區居民就業機會。

縣府表示，目前社區營運目標除了以社會關懷、循環經濟及綠能生產等為經營方向外，並輔導社區從社區發展邁入品牌整合行銷，創設「愛地創意行銷」銷售平台，成立屏東縣第2個農再社區型企業。