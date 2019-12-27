養龍膽石斑變成卓越社區 枋寮新龍社區再奪優等

屏東枋寮鄉新龍社區是傳統漁村，經過縣府透過農村再生建設及社區再造的輔道，社區不但脫脫換骨，今年參加衛福部金卓越社區獎評選，更獲得最高榮耀的優等獎，讓親自領獎的社區志工們開心笑稱：「我們也可以拿金牌！」

枋寮鄉新龍社區位於番仔崙養殖漁業生產專區，養殖面積高達224公頃，養殖魚種包括龍膽石斑、青斑等高經濟魚種，社區還把衍生的魚鱗、内臟等，以產學合作方式提煉出膠原蛋白等周邊商品，提高附加價值且解決環保問題，銷售額並用做社區老人關懷回饋之用，一舉數得。

新龍社區執行長林春來說，社區初期草創時經營相當艱辛，後來在屏東縣府等單位的支持與協助下，總算慢慢被看見，經過近年的努力，社區觀光逐漸成型，內容也越來越多元，包含社區導覽、風味餐烹煮、社區手工藝品、漁民生活體驗等，其中餵魚秀相當特別，讓遊客能深度體驗社區漁民的生活，遊客有機會親自餵養30斤龍膽石斑。

此外，新龍社區也串聯鄰近社區，推廣食農教育與農產品，結合枋寮地方特色、餐廳、民宿等成為特社旅遊地方，增加社區居民就業機會。

屏東縣政府農村再生專案推動辦公室表示，新龍社區自民國103年獲得農村再生計畫核定後，透過農村再生計畫以產學合作方式將龍膽石斑的魚鱗以生物技術提煉出膠原蛋白，研發出一系列龍之美保養品，提高魚鱗加附加價值，展現漁業綠實力。