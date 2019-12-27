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大社三寶觀光季 元月4日、5日觀音山品嘗當季蜜棗

2019-12-27 07:18聯合報 記者徐白櫻／高雄即時報導

1年一度的「大社三寶農特產觀光季」來囉！高雄市大社區盛產蜜棗、芭樂、牛奶，合稱「大社三寶」。大社區公所表示，農曆年前是大社蜜棗盛產期，明年元月4日至5日將在觀音山大覺寺廣場行銷蜜棗、芭樂等農特產品展售活動，去年受好評的「蜜棗、芭樂、牛奶」三寶創意料理活動也會延續，每桌次3000元，義大遊樂世界也配合活動堆出多項優惠。

大社區公所指出，109年度大社三寶農特產觀光季下月舉辦，活動第一天、4日規畫大社區農會主辦的蜜棗評鑑會，邀請專家學者擔任評審，從參賽者中評選優勝者，活動第二天、5日是開幕式，邀請MOMO家族的香草姊姊到場同歡，另有觀音山闖關健行拿蜜棗活動，另外兩天活動都有好農市集。

另外周邊的翠湖餐廳、霖園土雞城、綠野山莊花園餐廳等業者推出活動料理，遊客可以3000元優惠價品嘗使用蜜棗、牛奶與芭樂入菜的料理；活動現場發送活動廣告單，遊客可憑傳單前往義大遊樂世界、義大天悅飯店、義大皇家酒店等地享受活動優惠。

大社區公所說，活動期間，高捷都會公園站備有接駁車，希望民眾多搭乘大眾運輸工具，更多活動資訊可前往粉絲專頁「109年度大社三寶農特產觀光季」查詢。

高雄市大社區盛產蜜棗、芭樂、牛奶，合稱「大社三寶」，大社區公所明年元月4日至5日...
高雄市大社區盛產蜜棗、芭樂、牛奶，合稱「大社三寶」，大社區公所明年元月4日至5日舉辦大社三寶農特產觀光季活動，展售在地農特產品及美食。圖／報系資料照片
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高雄市大社區盛產蜜棗、芭樂、牛奶，合稱「大社三寶」，大社區公所明年元月4日至5日...
高雄市大社區盛產蜜棗、芭樂、牛奶，合稱「大社三寶」，大社區公所明年元月4日至5日舉辦大社三寶農特產觀光季活動，展售在地農特產品及美食。圖／報系資料照片
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高雄市大社區盛產蜜棗、芭樂、牛奶，合稱「大社三寶」，大社區公所明年元月4日至5日...
高雄市大社區盛產蜜棗、芭樂、牛奶，合稱「大社三寶」，大社區公所明年元月4日至5日舉辦大社三寶農特產觀光季活動，展售在地農特產品及美食。圖／報系資料照片
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大社三寶農特產觀光季預計在109年1月4至5日登場，展售大社盛產的蜜棗、芭樂、牛...
大社三寶農特產觀光季預計在109年1月4至5日登場，展售大社盛產的蜜棗、芭樂、牛奶，另有三家餐廳業者提供創意料理。圖／翻攝自109年度大社三寶農特產觀光季臉書
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高雄市大社區盛產蜜棗、芭樂、牛奶，合稱「大社三寶」，大社區公所明年元月4日至5日...
高雄市大社區盛產蜜棗、芭樂、牛奶，合稱「大社三寶」，大社區公所明年元月4日至5日舉辦大社三寶農特產觀光季活動，展售在地農特產品及美食。圖／報系資料照片
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高雄市大社區盛產蜜棗、芭樂、牛奶，合稱「大社三寶」，大社區公所明年元月4日至5日...
高雄市大社區盛產蜜棗、芭樂、牛奶，合稱「大社三寶」，大社區公所明年元月4日至5日舉辦大社三寶農特產觀光季活動，展售在地農特產品及美食。圖／報系資料照片
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