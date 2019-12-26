影／高雄南橫公路下月通到天池 暫緩實施總量管制

南橫公路高雄段道路因八八風災中斷至今，高雄人須繞行南迴公路抵達台東。耗時10年修復，南橫通車路段將從桃源梅山口挺進至天池，總長25公里，南橫全線貫通日往前邁進一大步。公路總局甲仙工務段表示，通車典禮會農曆年前舉辦，暫緩實施總量管制與上網登記制，第一階段先開放3.5頓以下貨車、9人座以下客車與機車進入，單日進出不可過夜。

南橫公路前身是日治時期的「關山越嶺道」，全長203公里，西起台南、東至台東海端。南橫沿著古道路線修築，沿途經過重重高山與險惡地勢。 10年前八八風災來襲，高雄山區受創嚴重，南橫公路從桃源部落以上道路柔腸寸斷，人車僅能通行至梅山口管制站，南橫公路105公里以上道路封閉達10年之久。

公路重建過程遭遇多次颱風與豪雨侵襲，105五公里（桃源梅山口）至125公里（天池）路段預計明年元月舉辦通車典禮。正式通車前，記者實際走訪南橫封閉路段，沿線創傷明顯可見，公路總局在易崩塌路段進行邊坡保固工程，道路狹窄、不易會車路段設置雙向通行號誌，沿線設置8處隧道，隧道口兩端放置監視器，24小時監控隧道情況。

中之關古道、天池、長春祠等久違景點即將重現世人眼前。以前吸引宗教人士焚香參拜的天池池水依舊碧綠一片，不過周遭環境從低矮草原轉變成林木高大嵾天的濃密樹林；國家公園天池小隊廢棄荒蕪、入口台階恆亙倒伏枯木，中之關古道入口處洗手間尚未整修。

甲仙工務段長陳正偉全程參與南橫公路復建工程。他說，即將開放的路段興築8座隧道，梅山明隧道總長394公尺，因上方邊坡地形破碎，歷年2年完工，是25公里路段最艱難一段；天池以上道路另有500公尺深的路基坍方與武雄橋重建工程，兩工程難度很高，未來2年內，若無強烈颱風或豪雨來襲，南橫公路可望在民國110年底全線通車。