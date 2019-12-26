屏東征服宇宙！獵戶座天文台今啟用 大小朋友追日偏食

2019年最後一次「日偏食」天文景象下午登場，屏東縣政府在科學教育資源中心（建國國小內）打造「獵戶座天文台」，今天舉辦啟用典禮並進行「日偏食」觀測活動，屏東縣長潘孟安到場參與，小朋友看著日偏食大喊「太陽缺一塊了」，而這座是全國高中以下校園中最大圓頂及望遠鏡的天文台，未來民眾也能親身接觸，屏東17所學校家成立「天文聯盟」，透過望遠鏡征服宇宙。

獵戶座是88個星座中，亮星最多的堪稱「星座之王」，因此天文台以此命名，是以波蘭製5.5公尺圓頂、義大利製高精度赤道儀與德國製18吋望遠鏡等專業技術來打造不僅能夠遠端遙控操作也能即時拍攝，可提供其他縣市甚至其他國家天文愛好者進行遠距觀測，讓不同時區的天文台透過結盟互惠分享星象風貌，讓民眾可以一睹全球星象的風采。

屏東建國國小校長施世治表示，獵戶座天文台共斥資655萬打造，是全國近十年來，由地方政府投入天文建設的最大一筆款項，會選擇蓋在市區內建造，能讓普羅大眾容易靠近，達成科學教育推展的目的，目前處在試營運階段，明年2月10日每週三、五將對外開放，民眾不管是白天晚上民眾都能來觀星。