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高雄榮總打造重症智能病房 ICU患者更有動力對抗病魔

2019-12-26 17:00聯合報 記者蔡容喬／高雄即時報導

重症病患住院天數長，高雄榮總打造結合藝術療癒及數位溝通智慧平台的重症病房，不僅大幅減少住院患者譫妄、分不清晝夜等症狀，家屬更透過數位平台掌握患者醫療檢查及計畫，也提供醫護人員更便捷的評估資訊，及早將病情穩定患者的管路拔除。這些改造措施共為該院贏得14項醫療照護品質獎項。

高雄榮總重症醫學部部主任黃偉春表示，醫院與文化部藝術銀行合作，在加護病房內引進藝術家畫作，且各有主題，一改冷冰冰的病房印象；此外，病房還規畫重症早期復健智慧系統，疼痛、躁動及譫妄照護系統，感染照護智慧資訊系統，脫離呼吸器資訊化自動篩檢提醒系統等，協助病人病情回復穩定，及早轉出ICU。

有感於病患及家屬因不安及害怕，會重複諮詢醫護人員關於病情、診療計畫及照護細節，病房還內建了數位溝通智慧平台「高榮ICU心情日記」白板，每天更新治療目標、重要檢查等資訊，還能呈現氣管內管、導尿管及中心靜脈導管留置天數，提醒醫護團隊評估是否能盡早移除，讓病人無管一身輕。

此外，重症病房內近2年引進6段情境不同燈光，可依每天不同時刻自動轉換光線強度，減少病人發生躁動、 譫妄或睡眠障礙，加護病房護理長表示，過去患者常會抱怨天花板有蟲、搞不清楚白天黑夜，或驚呼看到人影，這類情況已從過去7、8成降至5成以下。

高榮院長劉俊鵬表示，高榮團隊守護南台灣重症照護超過20年，是台灣唯一獲「國家醫療品質獎」的「金獎」重症醫院，希望透過新科技的引入，療癒患者負向、無助的情緒，重新燃起對抗病魔的動力。

高雄榮總重症病房內規畫重症早期復健智慧系統，在天花板設置了97公尺長軌道，協助患...
高雄榮總重症病房內規畫重症早期復健智慧系統，在天花板設置了97公尺長軌道，協助患者及早恢復行走能力。記者蔡容喬／攝影
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高雄榮總打造結合藝術療癒及數位溝通智慧平台的重症病房，不僅大幅減少住院患者譫妄、...
高雄榮總打造結合藝術療癒及數位溝通智慧平台的重症病房，不僅大幅減少住院患者譫妄、分不清晝夜等症狀，也能在病房內透過遊戲進行復健。記者蔡容喬／攝影
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高雄榮總打造結合藝術療癒及數位溝通智慧平台的重症病房，這些改造措施共為該院贏得1...
高雄榮總打造結合藝術療癒及數位溝通智慧平台的重症病房，這些改造措施共為該院贏得14項醫療照護品質獎項。記者蔡容喬／攝影
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高雄榮總打造結合藝術療癒及數位溝通智慧平台的重症病房，不僅大幅減少住院患者譫妄、...
高雄榮總打造結合藝術療癒及數位溝通智慧平台的重症病房，不僅大幅減少住院患者譫妄、分不清晝夜等症狀，也能在病房內透過遊戲進行復健。記者蔡容喬／攝影
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患者醫護人員

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