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侵占孫法民文教基金會的錢 孫道存：我對不起父親

素顏村姑變身氣質美女 台26線車城尖山段景觀大蛻變

2019-12-26 16:40聯合報 記者潘欣中／即時報導

隱身台灣東南海岸邊陲地的省道台26線屏東港仔至旭海段，公路局巧妙融入生態工法和人文元素，奪下優良景觀道路金路獎和景觀大賞環境設施類「年度大獎」後，接著將改造經驗「複製」到屏東車城尖石至枋山茉莉灣段，在恆春工藝師楊忠熏和文史工作者念吉成協助下，景觀單調雜亂的尖石段隙地經綠美化、加入環保藝術創作後，變成休閒舒適的觀海、賞夕陽休憩亮點。

「公路養護不僅美觀舒適安全，更希望它是會說話、有溫度的公路！」公路總局第3區養護工程處長林清洲說，台26線港仔至旭海段改造後，奪下公路局史上首次獲全國景觀大賞獎，代表養護經營已從道路平穩安全提升到景觀美學層次，融入生態工法和人文歷史元素，將周邊景觀打造成環保生態、說在地故事、悠閒舒適兼具的休憩空間，是未來的方向；屏東車城尖石至枋山茉莉灣段的公路及隙地活化改造，也為金路獎大賽做準備。

公路局改造車城尖石段隙地，除了整地、綠美化外，請到在台灣燈會創作「恆春風巢」並受邀明年至丹麥參展的工藝師楊忠熏，楊和地方文史工作念吉成交換意見後，以舊橋拆解的廢鐵條、公路邊坡崩落的石塊和海邊漂流木為材料，創作3件心形環保裝飾藝術，其中1座命名「鐵石心嚐」；交通部常務次長祈文中日前南下視察時，念吉成解釋，尖石灣是進出恆春的指標性路口，也乘載著恆春人美麗和憂愁的記憶。

念吉成說，從恆春民謠一些歌詞得知，恆春人要離開生長故鄉與摯愛親人到地外求學或工作，若無鐵石一般的心腸，是離不開的，這是最真實的感情流露，今日更是外出遊子的心情寫照，之所以將「腸」改為「嚐」，是要大家體會那種難捨家鄉的心情；一旁的車城海口港是二戰末期日軍自殺式「震洋艇」的重要基地，遺址仍在。3工處楓港工務段長鍾漢賢說，不久會將精采的在地人文歷史故事，以設解說牌方式與遊客分享，讓素顏村姑變為有內涵的氣質美女。

公路局將景觀單調的台26線屏東尖石段隙地綠美化、加入環保藝術創作後，搖身一變成為...
公路局將景觀單調的台26線屏東尖石段隙地綠美化、加入環保藝術創作後，搖身一變成為悠閒舒適的觀海、賞夕陽休憩亮點。記者潘欣中／攝影
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公路局將景觀單調的台26線屏東尖石段隙地綠美化、加入環保藝術創作後，搖身一變成為...
公路局將景觀單調的台26線屏東尖石段隙地綠美化、加入環保藝術創作後，搖身一變成為悠閒舒適的觀海、賞夕陽休憩亮點。記者潘欣中／攝影
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公路局將景觀單調的台26線屏東尖石段隙地經綠美化、加入環保藝術創作後，搖身一變成...
公路局將景觀單調的台26線屏東尖石段隙地經綠美化、加入環保藝術創作後，搖身一變成為悠閒舒適的觀海、賞夕陽休憩亮點。記者潘欣中／攝影
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公路局將景觀單調的台26線屏東尖石段隙地綠美化、加入環保藝術創作後，搖身一變成為...
公路局將景觀單調的台26線屏東尖石段隙地綠美化、加入環保藝術創作後，搖身一變成為悠閒舒適的觀海、賞夕陽休憩亮點。記者潘欣中／攝影
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恆春文史工作者屏東

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