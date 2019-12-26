屏東志工用愛包圍！ 家扶到宅防止兒童家外安置

屏東家扶中心今天表示，今年有5戶兒保服務家庭發生重大事件，屏東家扶請「用愛包圍到宅志工」，進入家庭協助，執行安全計畫，成功將孩子留在家中，一個都沒有遭家外安置。

屏東家扶表示，兒保家庭常見問題是沒有後援人手、家庭支持資源少，因此當家庭發生重大事件，家庭沒有可替代人力、無力因應問題，兒童便容易被家外安置，今年兒保組服務家庭中，有5戶家庭發生重大事件，靠著「用愛包圍到宅志工」執行安全計畫，讓志工進到家中，成功將孩子留在家中，一個都沒有遭家外安置。

阿鴻（化名）為單親父親，獨力扶養5個孩子，今年初因酒駕須入獄服刑，最小的2名孩子只有9歲、10歲，家中沒有其他可協助照顧的成年親友，縣府社工本想將最小的2名孩子暫時家外安置，但家扶社工提議，緊急召開家庭會議，將家扶到宅志工列入安全計畫成員之一，讓孩子留在家，做出安全對策，順利等到父親半年後出獄。

蕙蕙（化名）的父母領有身心障礙手冊，父母同時照顧5個年幼孩子，一次蕙蕙患腸胃型感冒，併發腹膜炎險些喪命，在縣府與家扶社工聯合醫療團隊的照護計畫下，讓蕙蕙康復出院，並媒合到宅志工，到家裡教導蕙蕙父母術後護理、傷口換藥和兒童營養餐點準備，讓蕙蕙出院後元氣恢復。

淑敏（化名）患有產後憂鬱，帶著2歲的女兒，僅能倚靠先生工作養家，然而先生卻因腦幹中風半身不遂，淑敏接受到宅志工每週密集陪伴關懷、就醫、找工作等，一面對抗憂鬱症、照顧先生及女兒，並重返職場，跨出不可能的一步。

屏東家扶表示，「用愛包圍到宅志工」是屏東家扶兒保工作高度運用的服務方法之一，他們是一群受過訓練且定期受督導的專業志工，提供高頻率、高密度服務，擅長傾聽陪伴、情緒支持、育兒指導、陪同運用社區資源、促進家庭親子關係，讓服務家庭可以好好在社區中生活，目前共17人，服務家庭11戶24人。

屏東家扶將於明年2月召募「用愛包圍到宅志工」，邀請社會大眾一同加入。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康