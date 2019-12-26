義大世界「異次元對決」 20人同時來VR

VR電競遊戲不只可讓5、6人同時上線競技，高市府輔導廠商發展體感科技，廠商以創新技術突破種種限制，今日上午正式發表一款可容納20人同台競賽的虛擬遊戲，高市府經發局副局長高鎮遠下場體驗，感想是「非常驚豔」。高表示，高雄市府今年輔導36家業者，總金額2億元，產業出現爆炸性成長。

高市府推動體感科技產業，輔導廠商之一的義大遊樂世界今天發表新形態VR遊戲「異次元對決」，此遊戲結合資訊工業策進會、宇萌數位及維亞娛樂等團隊技術，合力挑戰史上最多人虛擬實境ONLINE；新型態遊戲的建模空間增大，可讓20人同時在網路虛擬世界對決，不只空間變大，20個真人動作的複雜度難度也不小。

義大世界指出，2年前率先在遊樂園規劃VR主題館，今年又挑戰20人電競VR科技，另有5D鬼船升級AR鬼船，只需要一支手機，遊客可體驗7大驚悚虛擬實境，新科技讓遊戲的臨場感受更真實、更強烈。

發表會過後，經發局副局長高鎮遠帶領市府團隊下場體驗，遊戲結束獲得隊上第4名。高表示，這是特殊的大型遊戲經驗，空間移動快速又敏捷。此外，團隊必須合作，互相掩護隊友以擊敗對手，團隊玩比個人玩有趣。