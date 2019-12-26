「2020全大運」明年5月高雄見 萬名選手齊聚高雄

「2020全大運（109年全國大專校院運動會）」明年5月2日到6日在高雄登場，主辦賽事的高雄大學今上午公布競選歌曲，吉祥物「熊高高」、「熊啦啦」也正式亮相，展開田徑等18項競賽宣傳推廣，今年比賽項目更新增「競技啦啦隊」，讓全大運比賽更有看頭。

校長王學亮說，本屆適逢全大運50周年，也是睽違近10年後再回高雄舉辦，超過萬名選手與2千位志工投入，意義非凡。

高雄大學上午舉辦記者會，教育部體育署主任秘書葉丁鵬、高雄市府秘書長陳鴻益、運動發展局局長程紹同、教育局局長吳榕峯均出席；日月光集團、財團法人洪四川文教公益基金會、台塑工業公司、世豐螺絲公司、世鎧精密公司等在地企業也共襄盛舉，率先贊助賽事經費。

2020全大運的精神標語（同名主題曲）為「競Fun美力、雄Go精彩」，並取「雄」諧音創作吉祥物「熊高高」及「熊啦啦」，象徵高雄在地精神，體現「來高雄、比高下、做英雄」，代表運動員努力不懈、追求完美的堅持。

王學亮說，為讓選手、觀眾在觀賽之餘，也走訪高雄各景點，全大運18種類競賽場館分布在燕巢、橋頭、楠梓、左營、鼓山、三民、苓雅、鳳山、大寮等9個行政區，攜手市府各局處及各級學校共同舉辦。預計賽事期間將有超過萬名選手湧入高雄各場館，歡迎各界共襄盛舉，贊助經費或捐助物資可洽07-5919025鄒小姐。