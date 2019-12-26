親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

提升準確投遞率！郵遞區號改「3+3」 明年3月全面上路

看義大跨年晚會煙火 汽機車入出園區有管制時間

2019-12-26 10:56聯合報 記者林保光／高雄即時報導

義联集團12月31日在高雄義大世界，舉辦跨年晚會，施放999秒煙火；高雄市警方今天公布交通管制圖，設置7處管制點，想開車進園區，須在31日晚間8點以前進入園區，元旦凌晨1點才能出園區；騎機車也得在晚間11點之前進園區，可在凌晨零點到1點離場。

高雄市警局交通大隊表示，義大跨年煙火秀預計吸引數萬民眾入園區，為避免活動期間交通阻塞，才設置管制點，管制汽機車入、出園區。

警方在義大世界園區附近，規畫7處管制點，包括澄觀路與水管路口、水管路與義大二路口、義大二路與學城路口、186甲線道路（翠屏岩）、學城路與高46線路口、186甲線道路（平安橋）、水管路與仁林路口。警方將以晚會會場為中心，視人、車潮，逐步向外延伸管制交通。

警方為避免周邊交通阻塞，視義大世界園區停車場停車狀況，分三階段管制車輛進出園區。

第一階段，12月31日晚間8點，管制汽車車進入園區；深夜11點起，管制機車進入園區。在管制點啟動後，車輛只能改停至永達技術學院的臨時停車場，搭乘免費接駁車進園。第二階段在元旦凌晨零點至凌晨1點，只開放接駁車和機車離場。第三階段元旦凌晨1點以後，才開放汽車由義大二路方向出城。

高雄義大世界跨年煙火晚會，警方規畫交通管制圖。圖／高雄市警交通大隊提供
高雄義大世界跨年煙火晚會，警方規畫交通管制圖。圖／高雄市警交通大隊提供
分享
高雄義大世界跨年煙火晚會，停車場位置圖。圖／高雄市警交通大隊提供
高雄義大世界跨年煙火晚會，停車場位置圖。圖／高雄市警交通大隊提供
分享

義大世界跨年晚會

延伸閱讀

台南市2020跨年晚會 警籲民眾多搭乘接駁公...

今年跨年要去哪？　從北到南「全台跨年活動」系...

高雄夢時代跨年晚會搭舞台 今天開始交通管制

2020夢時代、義大世界跨年 交通管制及疏運...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

「2020全大運」明年5月高雄見 萬名選手齊聚高雄

2019-12-26 12:29

愛上台東！ 來台港生譚宇倫用百幅畫作紀錄小旅行

2019-12-26 11:10

行程延誤賠償、遺失物寄回！台南小港機場快線下月上路

2019-12-26 10:20

全台最遙遠的交換禮物 小墾丁度假村暖心發想

2019-12-26 10:06

日治時期高雄神社「社號碑」 消失8年重現已斷成兩截

2019-12-26 07:28

挑戰環境變化守住蜂蜜品質 蜂農尹建敦自詡「蜜匠」

2019-12-26 07:25

愛情摩天輪只2廠商提案？ 高市：那只是經廠商同意公布的

2019-12-26 00:09

鮭歸專車 帶學生返鄉投票

2019-12-26 00:04

3萬份罷韓提議書 送中選會

2019-12-25 23:59

馬英九到高雄輔選李雅靜 讚她知道什麼對台灣有利

2019-12-25 20:00

高雄鳳儀書院慶獲文化部管理維護優良獎 精選文創商品88折

2019-12-25 19:27

南迴新線通車好方便 屏東草埔人過馬路心忐忑

2019-12-25 19:25

綠指愛情摩天輪有倫敦眼團隊是假的 高市府：刻意帶風向

2019-12-25 19:00

高雄市前金區變電箱短路 爆炸聲後鄰近大樓停電

2019-12-25 14:13

高雄夢時代跨年晚會搭舞台 今天開始交通管制

2019-12-25 11:55

2020夢時代、義大世界跨年 交通管制及疏運措施出爐

2019-12-25 11:55

要當勞工「神隊友」勞動部TDC職涯剖析助規畫明年目標

2019-12-25 11:32

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00
看更多

熱門文章

基隆到內湖、松山國道客運增1條 明起試營運半價

2019-12-25 21:11

台灣哪裡還能開好市多 網狂推神秘地區：有錢人都躲在這

2019-12-25 15:02

不用再擠5米路 新竹市茄苳向東道路通車

2019-12-25 13:30

愛情摩天輪只2廠商提案？ 高市：那只是經廠商同意公布的

2019-12-26 00:09

新竹北埔老街設遊客中心 首座公有停車場啟用

2019-12-25 12:37

搶修難度高！陽明山巴拉卡公路崩塌 恐至明年1月底搶通

2019-12-25 12:53

日治時期高雄神社「社號碑」 消失8年重現已斷成兩截

2019-12-26 07:28

桃市將在這18處新建公共化幼兒園 113年前陸續招生

2019-12-25 16:53

台南觀光新地標！斥資3.1億西拉雅官田遊客中心超吸睛

2019-12-25 19:27

造福鄉里！故范揚東的家屬 捐贈竹縣首台3百萬救護車

2019-12-25 15:33

綠指愛情摩天輪有倫敦眼團隊是假的 高市府：刻意帶風向

2019-12-25 19:00

基隆通勤福音 增1558B往內湖、松山尖峰10分鐘1班半價

2019-12-26 08:54

南迴新線通車好方便 屏東草埔人過馬路心忐忑

2019-12-25 19:25

創意用錯地方？ 綠營立委候選人掛洪秀柱合體看板遭告發

2019-12-25 20:13

捐百萬買消防衣褲 館長還90度鞠躬致謝

2019-12-25 14:42

林智堅瘋一款手機APP 不能一天沒有它

2019-12-25 15:57

南田部落發射探空火箭！ 晉陞：很安全 村民：不放心

2019-12-26 11:53

晉陞自製太空火箭「飛鼠一號」今亮相 軍事專家驚艷！

2019-12-26 12:05

影／雞不見了！苗縣議員通報縣府架攝影機 拍到石虎還有獎勵金

2019-12-25 18:24

苗栗縣衛生所主任可領特別費 縣府修改衛生所組織規程

2019-12-25 23:18

霧台公路冬季限定版 艷麗耶誕紅路邊齊怒放

2019-12-25 15:06

守護杭菊保障消費者！苗栗嚴查農藥殘留超標 不合格銷毀

2019-12-25 20:45

國小籃球校隊出賽鎖骨斷 校方讓小六生一人搭小黃返家

2019-12-25 23:57

火箭「飛鼠一號」上架 晉陞：說明釋疑

2019-12-25 23:12

誇張！省道變電箱被貼滿違規廣告 要靠高壓水柱沖下來

2019-12-25 15:13

影／25公尺南洋杉妝點 通霄打造全台最高實木耶誕樹

2019-12-25 17:28

北市環南市場大瘦身 柯文哲想減攤剩4分之1

2019-12-26 00:04

馬英九到高雄輔選李雅靜 讚她知道什麼對台灣有利

2019-12-25 20:00

影／耶誕女郎夜光秀 東北角11萬顆燈泡點亮浪漫台二線

2019-12-25 21:58

山坡地範圍涉違法開發 土石裸露空拍照一覽無遺

2019-12-25 22:21

警分局長扮耶誕老公公 擦拭街角「反射鏡」保平安

2019-12-25 16:13

今天起台南長途客運換地方搭了 還有抽獎iPhone 11好康

2019-12-25 17:20

搶秋冬旅遊補助 中彰投好康加碼

2019-12-25 23:26

基隆跨年加開14線公車載返家 免費升旗專車陪看日出

2019-12-26 10:41

元旦追日出！台南跨年三部曲不辦 二寮迎曙光不必索票

2019-12-26 10:04

藍營競選看板豎立圖書館前惹議 南投縣選委會說話了

2019-12-25 17:29

五楊高架延伸頭份案 林佳龍：待政院核定

2019-12-25 23:15

張嘉郡布條遭割藍營斥兩套標準 綠營鄉長：依法全處理無偏頗

2019-12-25 15:51

高雄市前金區變電箱短路 爆炸聲後鄰近大樓停電

2019-12-25 14:13

3萬份罷韓提議書 送中選會

2019-12-25 23:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top