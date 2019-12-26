看義大跨年晚會煙火 汽機車入出園區有管制時間

義联集團12月31日在高雄義大世界，舉辦跨年晚會，施放999秒煙火；高雄市警方今天公布交通管制圖，設置7處管制點，想開車進園區，須在31日晚間8點以前進入園區，元旦凌晨1點才能出園區；騎機車也得在晚間11點之前進園區，可在凌晨零點到1點離場。

高雄市警局交通大隊表示，義大跨年煙火秀預計吸引數萬民眾入園區，為避免活動期間交通阻塞，才設置管制點，管制汽機車入、出園區。

警方在義大世界園區附近，規畫7處管制點，包括澄觀路與水管路口、水管路與義大二路口、義大二路與學城路口、186甲線道路（翠屏岩）、學城路與高46線路口、186甲線道路（平安橋）、水管路與仁林路口。警方將以晚會會場為中心，視人、車潮，逐步向外延伸管制交通。

警方為避免周邊交通阻塞，視義大世界園區停車場停車狀況，分三階段管制車輛進出園區。