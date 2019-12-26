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行程延誤賠償、遺失物寄回！台南小港機場快線下月上路

2019-12-26 10:20聯合報 記者鄭維真／台南即時報導

台南小港機場快線明年1月15日上路，希望能吸引更多國際遊客到訪府城，即日起民眾可使用KLOOK訂票，首波推出中、英、日、韓4種語言服務，方便不同國籍遊客訂票，另外，還推出3大安心服務，讓遊客不用擔心各種突發狀況而影響旅遊心情。

台南小港機場快線在今年9月由漢程客運公司取得經營權，簽約合作5年，南市觀光旅遊局表示，目前小港機場到台南市區的大眾運輸，需搭乘捷運轉台鐵，再轉車到景點或下榻飯店，國際遊客除了需多次轉車，也需在陌生的環境中克服種種問題，不利國際遊客造訪台南。

此次上路的小港快線直達台南市，沿途停靠小西門、台南轉運站、香格里拉站（台南火車站後站）、文化中心、小港機場共5站，每天往返各8班次，共16班次，班次時刻配合小港機場抵離境班機，首班車凌晨3時30分由台南出發，末班車晚間11時30分由小港機場出發，平均車程約70分鐘，票價每人單趟150元，相對現有公共運輸，較為經濟且便利，也彌補了現況早晚班機缺乏公共運輸的問題。

為了便利國際旅客訂位，此次特別與旅遊體驗預訂平台KLOOK合作，除了網頁訂票外，旅客也可透過KLOOK手機APP訂購，系統也提供中、英、日、韓4語訂票服務，同時支援信用卡、Apple pay、PayPal等多種支付方式。另外對於搭車旅客常見的突發狀況，像是錯過飛機、行李誤拿、遺失物品等，更推出3大安心服務，包括行程延誤賠償、行李代為提拿與專屬行李貼牌、遺失物免費寄回等安心服務，讓遊客可更放心的享受旅程。同時也有QRcode報到上車、兒童座椅、旅遊百寶袋、迎賓飲料、愛心傘等。

台南市長黃偉哲表示，台南小港機場快線在規畫時就不僅定位在公共運輸，而是旅遊服務的一環，因此在服務設計上有很多是針對遊客的需求所生。在運輸服務本體上，市府與業者精心打造3大「快感」，首先是「舒適感」，專為旅客打造的舒適座艙、加大行李空間等，讓遊客可在車上舒適休息，與拉著行李「三轉四轉」疲於奔命截然不同；其次是「安心感」，機場市區直達加上3大安心服務，讓遊客不用擔心各種突發狀況而影響旅遊心情，其三是「便利感」，遊客旅行前、中、後有各項支援服務措施，旅遊超便利。

台南小港機場快線明年1月15日啟航。記者鄭維真／攝影
台南小港機場快線明年1月15日啟航。記者鄭維真／攝影
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