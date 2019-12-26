全台最遙遠的交換禮物 小墾丁度假村暖心發想

屏東縣滿州鄉滿州國中是台灣本島距台北最遠的國中，在地的小墾丁度假村為鼓勵偏鄉子弟發揮藝術天賦和潛能，去年發起「最遙遠的交換禮物」，獲得社會熱烈回響，今年邁入第二年，南仁湖企業副董事長鄭宜芳加贈每位參與交換禮物的學童自助早餐劵，並呼籲社會各界多關懷偏鄉子弟，鼓勵偏鄉子弟用藝術、音樂、體育與各種天賦，找到一條回家的路。

小墾丁度假村總經理張福生說，為鼓勵偏鄉子弟發揮藝術方面天賦，去年推動「最遙遠的交換禮物」，獲得55位愛心人士提供120份禮物，與33位同學交換畫作與歌聲，多餘禮物提供滿州國中閱讀計畫運用，鼓勵學童透過閱讀，增廣見聞，多與古今中外偉大的心靈對話；感謝各界在去年的支持和前滿州國中任校長藍麗玉推動與外界資源的連結，盼每位孩子以進德修業、感恩惜福、多元學習、適性發展為理想，發展潛能、實現自我。

鄭宜芳指出，滿州鄉是台灣最遙遠的鄉鎮，但滿州國中的學生力爭上游，畫作的筆觸豐美燦爛，歌聲嘹亮音域寬廣，體育發展嶄露頭角，均充滿各種潛能，盼有志之士引導資源到台灣的偏鄉澆灌，讓偏鄉子弟，也有多元的發展可能。