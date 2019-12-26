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日治時期高雄神社「社號碑」 消失8年重現已斷成兩截

2019-12-26 07:28聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

現在的高雄忠烈祠，是日治時期高雄神社的所在地。內政部63年公布「清除台灣日據時期表現帝國主義優越感之殖民統治紀念遺跡要點」，台灣各地的神社被大規模拆除，高雄神社僅剩大鳥居、一對狛犬、及大東亞戰爭的紀念碑。2011年高雄神社社號碑被發現棄置在千光寺後面的羽毛球場裡面當座椅使用，羽毛球場整修後不知所終。時隔8年，文史工作者重新發現這塊日本昭和三年的「高雄神社社號碑」。

高雄市舊城文化協會總幹事郭吉清表示，8年前高雄神社社號碑消失不知去向，文史界流傳是被偷竊運走了。結果今年8月有網友將斷成兩截的高雄神社社號碑照片Po上網，說明沒有被偷竊，還安全的被保存在忠烈祠不遠處，燃起了文史界的希望與興趣。

但原Po網友考量古物安全，不願意公開留置地點。經文史工作者陳高川與郭吉清聯繫原Po照者，取得信任後，並與忠烈祠管理單位高雄市民政局兵役處聯絡，現勘後，確認目前擺放在忠烈祠倉庫外的石碑，就是消失8年的高雄神社社號碑，但已斷成兩截。

日籍台灣神社專家金子展也、文史工作者郭吉清、廖德宗與原Po者劉姓網友，日前一起到忠烈祠倉庫外初勘。金子展也指出，將斷裂的兩段花崗石組合後後，完整呈現「縣社 高雄神社」、「昭和三年五月二十八日建之 高雄市 和氣滿壽太」等完整字體。昭和七年4月22日是高雄神社升格為縣社的重要記載年代日期，5月28日由「和氣滿壽太」奉獻這塊社號碑。

根據廖德宗的一項調查，發現碑是高雄市山下町賣榻榻米、百貨商品的「和氣商店」老闆「和氣滿壽太」所捐贈。高雄神社於1928年、昭和四年搬遷到壽山的山坡上，11月8日將打狗神社更名為高雄神社，並舉行了鎮座祭祀。此時，以特別神社建設捐贈者吉名的名義列出了和氣滿壽太，他向高雄神社捐款300日元。社號碑紀念物可能在參道的途中，在鳥居門前的平台上。

郭吉清表示，碑上神社兩字被糊上水泥，打了三根鋼釘，還被塗上藍紅油漆。據4年前管理過忠烈祠的劉先生說，當年剛到任時社號碑就在倉庫目前的位置，且是斷成兩截的，判斷應是當年從羽球場移入倉庫時斷裂的。

高雄市文化局副局長林尚瑛表示，「高雄神社社號碑」應會以古物來處理，已請舊城文化協會提報，若收到提報表將啟動古物審議程序。

台灣神社專家金子展也、文史工作者郭吉清、廖德宗與劉先生（左至右），讓日治時期高雄...
台灣神社專家金子展也、文史工作者郭吉清、廖德宗與劉先生（左至右），讓日治時期高雄神社的「社號碑」重現世人眼前。圖／高雄市舊城文化協會提供
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日治時期高雄神社的「社號碑」消失8年後，重現世人眼前。圖／高雄市舊城文化協會提供
日治時期高雄神社的「社號碑」消失8年後，重現世人眼前。圖／高雄市舊城文化協會提供
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日治時期高雄神社的「社號碑」被發現時，已斷成兩截。圖／高雄市舊城文化協會提供
日治時期高雄神社的「社號碑」被發現時，已斷成兩截。圖／高雄市舊城文化協會提供
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日治時期高雄神社的「社號碑」消失8年後，重現世人眼前。圖／高雄市舊城文化協會提供
日治時期高雄神社的「社號碑」消失8年後，重現世人眼前。圖／高雄市舊城文化協會提供
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忠烈祠文史工作者文化局古蹟

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