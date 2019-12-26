挑戰環境變化守住蜂蜜品質 蜂農尹建敦自詡「蜜匠」

今年因暖冬，荔枝龍眼花不開，蜜蜂採不到蜜，國內蜂農度過慘澹的一年，不過高雄大樹區蜂農尹建敦、林聖茹夫妻不畏艱難，逆向操作，他們擴增養蜂數量，集少成多，提高蜂蜜質量，讓老主顧一樣能夠享用 。他認為，當一名養蜂職人，辛勤產出的每一滴蜜，都希望能展現南台灣的驕傲與感動。

尹建敦是養蜂世家第三代，從小跟著父親穿梭蜂場，成群的蜜蜂是他童年玩伴，30多年來他被蜜蜂「叮」到免疫，也磨出養蜂的興趣與感情，大學畢業後，即投入養蜂事業。

尹建敦說，因為蜜蜂會蟄人，大家都敬而遠之，小時候他不小心撞到蜂箱，被叮40幾個包，母親都嚇壞，還好他命大。而養蜂像游牧民族，需逐「蜜源」而居，今年在高雄大樹，下個月可能要移到花東縱谷或屏東沿山公路，辛苦非外人所能想像。

然而近年環境變遷又大，天候變化莫測，尹建敦表示，像今年暖冬，荔枝龍眼今年開花率奇低，蜜蜂根本無法採蜜，龍眼蜜產量掛零是，60年來首見。此外，環境用藥又過度破壞生態，蜜蜂往往莫名陣亡，他嘆說，台灣都快找不到養蜂的淨土。

長年與蜂群為伍，尹建敦對於蜜蜂的習性暸若指掌，眼一瞄就知道蜜蜂體質好壞，他像個調兵遣將的主帥，須隨時調整蜂群布局，讓蜜蜂更有採蜜的戰力。為維持蜂蜜的純正品質，收蜜期絕對禁絕用藥，強調這是養蜂職人的良心。

經由高雄大樹農會輔導，他與妻子6年前自創「蜜匠」品牌，為自家蜂蜜掛保證，避免與市面劣質品與混合蜜混淆不清。採收的蜂蜜，也堅持原汁原味賣給消費者，擁有大批死忠老主顧。