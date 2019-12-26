愛情摩天輪只2廠商提案？ 高市：那只是現同意公布的

高雄市的愛情摩天輪到底有幾家外國廠商提出設計案？高雄市經發局25日晚間說明，有7個國家的廠商表示興趣，本月12日記者會公開的2件提案，是「經廠商同意的」，其餘的尚未公開。

「潛在廠商」有沒有英國「倫敦眼」相關實績？經發局強調，記者會當天公布的加拿大團隊設計圖貨真價實，該團隊荷蘭籍參與者即是世界知名摩天輪倫敦眼的「總工程師」，高市府從未說過提案廠商就是設計倫敦眼摩天輪的建築事務所。

高雄市長韓國瑜參加脫口秀節目「博恩夜夜秀」，說到愛情摩天輪時，已有7個國家廠商遞出藍圖，包括英國倫敦眼的團隊。但今天有媒體指實際上「只有兩家」國外廠商提出藍圖，也有媒體打越洋電話去問「倫敦眼團隊」，得出此團隊未參與高雄愛情摩天輪案。

高雄市政府新聞局、經發局25日晚間共發三次新聞稿駁斥前述媒體報導。

市府表示，8月份愛情摩天輪說明會中有美國、日本、加拿大、英國、荷蘭、俄國及香港7個國家廠商表示興趣，12月12日記者會所公布的2件提案，是「經廠商同意公開設計內容」之後公布的，其餘廠商在尚未公開招商前，仍持續與市府連繫並進行提案規畫作業。

市府強調，連潛在廠商都不畏設計方案洩漏也願意公開支持愛情摩天輪，就是看好高雄獨特魅力，希望能與市府共同打造水岸新地標並帶動商機，「外界實無須在廠商數字上多作文章」。

高市府表示，至於指控潛在廠商沒有「倫敦眼」相關實績，更是「誤將馮京當馬涼」；記者會當天公布的加拿大團隊設計圖貨真價實，該團隊包含來自荷蘭、加拿大與台灣等國際成員，其中「荷蘭籍參與者即是世界知名摩天輪倫敦眼的總工程師，市府從未說過提案廠商就是設計倫敦眼摩天輪的建築事務所」。

高市府指出，日前有媒體未查明即撥打越洋電話亂問，其後又有特定媒體引用此項錯誤資訊，找錯對象打錯電話不僅造成高雄、甚至國家顏面損失，更暴露缺乏媒體求真的專業。