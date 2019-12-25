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3萬份罷韓提議書 送中選會

2019-12-25 23:59聯合報 記者蔡孟妤楊濡嘉徐如宜／高雄報導

行政院副院長陳其邁出席橋頭科學園區招商說明會時表示，選舉罷免是憲法賦與人民的權利...
行政院副院長陳其邁出席橋頭科學園區招商說明會時表示，選舉罷免是憲法賦與人民的權利。 圖／行政院提供
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發動罷韓的Wecare高雄、台灣基進與公割草行動，今天將到中選會遞送3萬份罷免提議書，啟動罷韓。行政院副院長陳其邁昨參加橋頭科學園區招商說明會表示，選舉罷免是憲法賦與人民的權利。韓辦發言人王淺秋說，提議書沒滿1年就啟動是否合乎要件，事後補日期是否涉偽造文書？盼中選會依法論法，勿選舉操作。

Wecare高雄發言人尹立、公民割草行動發言人李醫師、台灣基進黨新聞輿情部副主任張博洋及高雄氣爆自救會長陳冠榮今天將到中選會，提出高雄市長韓國瑜罷免案，遞送3萬份罷免提議書。

高雄市選委會說，中選會受理後，會把資料交給高雄市選委會辦理，選委會將依選罷法規定進行各項查核。

尹立指出，高雄市公民數約228萬人，依選罷法第90條規定，罷免提議階段要有1%以上選民簽署，即第一階段要有2萬2800份提議書；第2階段要有10%以上選民連署；第3階段投票，同意罷免票數需多於不同意罷免，且同意票數達原選舉區選舉人總數的1/4以上（約需57萬票）。

王淺秋表示，依照罷免法，罷免案第一階段提議，要在公職人員就職滿1年才能進行，第一階段的適法性即有疑義，若第一階段都有問題，更何況是第二階段的連署。

罷免中選會

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