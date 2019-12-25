親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

蔣經國嫡長孫諷當今政治人物 下鄉就一頭鑽進宮廟

馬英九到高雄輔選李雅靜 讚她知道什麼對台灣有利

2019-12-25 20:00聯合報 記者蔡容喬邱奕能／高雄即時報導

選情白熱化，前總統馬英九（左三）今晚到高雄鳳山，陪同國民黨候選人李雅靜（右二）在...
選情白熱化，前總統馬英九（左三）今晚到高雄鳳山，陪同國民黨候選人李雅靜（右二）在熱鬧的中山夜市拜票。記者蔡容喬／攝影
分享
前總統馬英九晚上到高雄鳳山，戴上紅色耶誕帽，陪國民黨立委候選人在熱鬧的中山夜市拜票，許多正在吃小吃的民眾看到馬總統，爭相上前握手、拍照，人氣強強滾。

馬英九說，2009年政府推出兩岸經濟合作架構協議（ECFA），看到高雄有人做大看板支持，那個人就是李雅靜，讓他大吃一驚。「一個高雄市議員有如此的視野，非常不容易！」

馬英九說，李雅靜現在來競選立委非常合適，因為她很早就知道哪樣東西對台灣整個國家有利，「這樣的議員並不多，我支持她是非常正確的」。對於鳳山區選情激烈，各黨都派出人馬參選，馬英九則認為「會有一點影響，但不會很大，絕不會跟上次一樣」，

針對總統候選人韓國瑜今在電視政見發表會上與總統蔡英文的交鋒表現，馬英九說，他還沒機會看；不過對於韓國瑜提出要恢復特偵組，蔡英文回擊說重啟特偵組是因為過去馬王政爭才被廢掉，馬英九說，蔡總統這樣說不對，「他們很怕特偵組，特偵組是陳前總統設的，但最後起訴他的也是特偵組，他們覺得做很多壞事不方便，否則幹嘛廢呢？我一向贊成設特偵組」。

選情白熱化，前總統馬英九（中）今晚到高雄鳳山，陪同國民黨候選人李雅靜（左）在熱鬧...
選情白熱化，前總統馬英九（中）今晚到高雄鳳山，陪同國民黨候選人李雅靜（左）在熱鬧的中山夜市拜票。記者蔡容喬／攝影
分享
選情白熱化，前總統馬英九（左二）今晚到高雄鳳山，陪同國民黨候選人李雅靜（左一）在...
選情白熱化，前總統馬英九（左二）今晚到高雄鳳山，陪同國民黨候選人李雅靜（左一）在熱鬧的中山夜市拜票。記者蔡容喬／攝影
分享
選情白熱化，前總統馬英九（右三）今晚到高雄鳳山，陪同國民黨候選人李雅靜（右二）在...
選情白熱化，前總統馬英九（右三）今晚到高雄鳳山，陪同國民黨候選人李雅靜（右二）在熱鬧的中山夜市拜票。記者邱奕能／攝影
分享

【相關閱讀】


‧ 選戰倒數！3組人馬政見、背景超級比一比
‧ 網路聲量高=當選率高？總統候選人殘酷人氣大對決
‧ 他擠下高嘉瑜拿下冠軍！呼聲最高的「新秀立委」排行來了
‧ 立委激戰選區多！412人角逐72席次 完整名單一次看

特偵組馬英九韓國瑜2020選舉2020選舉高雄市立委

延伸閱讀

學者看政見發表會 韓國瑜痛打蔡英文「三大虛」...

和三世代史艶文布袋戲偶同台 馬英九為黃昭順助...

韓國瑜要設10兆基金 龔明鑫：總預算一年僅2...

批反滲透法 馬英九：內容模糊

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

高雄鳳儀書院慶獲文化部管理維護優良獎 精選文創商品88折

2019-12-25 19:27

南迴新線通車好方便 屏東草埔人過馬路心忐忑

2019-12-25 19:25

綠指愛情摩天輪有倫敦眼團隊是假的 高市府：刻意帶風向

2019-12-25 19:00

高雄市前金區變電箱短路 爆炸聲後鄰近大樓停電

2019-12-25 14:13

高雄夢時代跨年晚會搭舞台 今天開始交通管制

2019-12-25 11:55

2020夢時代、義大世界跨年 交通管制及疏運措施出爐

2019-12-25 11:55

要當勞工「神隊友」勞動部TDC職涯剖析助規畫明年目標

2019-12-25 11:32

秋冬補助加持 墾丁跨年旅宿8成滿

2019-12-24 23:52

愛的二手玩具 療癒病童「不哭了」

2019-12-24 23:51

高市長照中心 李四川笑說想住

2019-12-24 23:48

反對金門議會蓋新樓 擬發起罷免議長

2019-12-24 23:10

璀璨水舞秀 今晚愛河有耶誕FU

2019-12-24 19:37

台灣為亞洲第二大郵輪市場 臺灣郵輪研究發展中心掛牌

2019-12-24 19:20

二手玩具發揮療癒價值 求助高雄長庚的川崎兒不哭哭了

2019-12-24 18:06

金門首椿罷免議員案 陳滄江發起連署下架洪允典

2019-12-24 17:31

高雄新建長照中心舒適 連副市長都想「喬」床位

2019-12-24 17:27

IDF加持「秋冬旅遊補助要衝第三波」 業者：真的有效

2019-12-24 16:53

新一代資源回收機駐IKEA高雄店 回收寶特瓶送冰品餐券

2019-12-24 16:31

澎湖今起開放春節機位登錄 將依需求協調加班機

2019-12-24 15:53

陳玉珍自掏腰包租飯店 讓弱勢金門鄉親赴台就醫可借宿

2019-12-24 15:34

高雄美濃橙蜜香番茄年度大比拚 黃文輝稱王

2019-12-24 15:20

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00
看更多

熱門文章

台灣哪裡還能開好市多 網狂推神秘地區：有錢人都躲在這

2019-12-25 15:02

不用再擠5米路 新竹市茄苳向東道路通車

2019-12-25 13:30

新竹北埔老街設遊客中心 首座公有停車場啟用

2019-12-25 12:37

影／麗寶Outlet Mall二期試營運 人潮湧入這區排隊最多

2019-12-25 12:13

影／清寧橋連接頭份、竹南交通動脈 30日開放機車試行

2019-12-25 12:03

台南梅嶺花況預期4年來最美 警方元旦交通疏導看這裡

2019-12-25 09:23

搶修難度高！陽明山巴拉卡公路崩塌 恐至明年1月底搶通

2019-12-25 12:53

16年前拍下晨泳客 淡水千卷底片攝手如今巧遇影中人

2019-12-25 07:48

同框競選看板未撤下 張善政不滿直接被貼臉蓋頭

2019-12-24 21:56

造福鄉里！故范揚東的家屬 捐贈竹縣首台3百萬救護車

2019-12-25 15:33

郭台銘與桃院童共度平安夜 站台表態推薦吳志揚進國會

2019-12-24 21:27

上任五周年 柯文哲施政滿意度54.7％

2019-12-24 23:03

中火生煤超量 撤部分許可證？3度重罰？市府今宣布

2019-12-24 23:23

鄭文燦公布桃園庚子年春聯 30日起免費索取

2019-12-25 10:44

越南越竹航空河內首航踩線團造訪新北踩點

2019-12-25 10:40

綠指愛情摩天輪有倫敦眼團隊是假的 高市府：刻意帶風向

2019-12-25 19:00

桃市將在這18處新建公共化幼兒園 113年前陸續招生

2019-12-25 16:53

林智堅瘋一款手機APP 不能一天沒有它

2019-12-25 15:57

捐百萬買消防衣褲 館長還90度鞠躬致謝

2019-12-25 14:42

台南觀光新地標！斥資3.1億西拉雅官田遊客中心超吸睛

2019-12-25 19:27

桃捷綠線延伸中壢評估 國發會通過

2019-12-24 22:31

台中這分局掛巨幅海報宣傳燈會 昨晚點燈成地方焦點

2019-12-25 10:07

要搶要快！ 周末到萬里可買到限量400份感蟹福袋

2019-12-25 12:19

誇張！省道變電箱被貼滿違規廣告 要靠高壓水柱沖下來

2019-12-25 15:13

雷虎小組的故鄉 台南水交社修復3年今開幕

2019-12-25 10:36

高雄夢時代跨年晚會搭舞台 今天開始交通管制

2019-12-25 11:55

霧台公路冬季限定版 艷麗耶誕紅路邊齊怒放

2019-12-25 15:06

味全三重新燕廠重提都更過關 侯友宜：按程序審查

2019-12-24 23:51

林右昌政績贏民心 成新生代政治明星

2019-12-24 23:47

台鐵西部海線雙軌 剩談文-追分40公里未做

2019-12-24 23:21

台中福壽山農場彩色海芋綻放 新年初春好繽紛

2019-12-25 10:15

影／雞不見了！苗縣議員通報縣府架攝影機 拍到石虎還有獎勵金

2019-12-25 18:24

南投竹山竹藝燈會 耶誕夜點燈

2019-12-25 00:08

桃園客家文化館 打造客家花布風廊道陪你過耶誕

2019-12-25 07:49

影／25公尺南洋杉妝點 通霄打造全台最高實木耶誕樹

2019-12-25 17:28

內湖影視音園區地上權50年權利金9億 議員：太低

2019-12-25 00:03

就職5周年…林右昌「軟硬」兼施 改造基隆

2019-12-24 23:42

高市長照中心 李四川笑說想住

2019-12-24 23:48

馬祖家扶新建兒少館 服務馬祖孩子

2019-12-25 11:32

影／賴清德平安夜挺鄭寶清 喊話台灣要贏、桃園要先贏

2019-12-24 21:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top