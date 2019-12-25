馬英九到高雄輔選李雅靜 讚她知道什麼對台灣有利

選情白熱化，前總統馬英九（左三）今晚到高雄鳳山，陪同國民黨候選人李雅靜（右二）在熱鬧的中山夜市拜票。記者蔡容喬／攝影 分享 facebook 前總統馬英九晚上到高雄鳳山，戴上紅色耶誕帽，陪國民黨立委候選人在熱鬧的中山夜市拜票，許多正在吃小吃的民眾看到馬總統，爭相上前握手、拍照，人氣強強滾。

馬英九說，2009年政府推出兩岸經濟合作架構協議（ECFA），看到高雄有人做大看板支持，那個人就是李雅靜，讓他大吃一驚。「一個高雄市議員有如此的視野，非常不容易！」

馬英九說，李雅靜現在來競選立委非常合適，因為她很早就知道哪樣東西對台灣整個國家有利，「這樣的議員並不多，我支持她是非常正確的」。對於鳳山區選情激烈，各黨都派出人馬參選，馬英九則認為「會有一點影響，但不會很大，絕不會跟上次一樣」，