馬英九到高雄輔選李雅靜 讚她知道什麼對台灣有利
前總統馬英九晚上到高雄鳳山，戴上紅色耶誕帽，陪國民黨立委候選人在熱鬧的中山夜市拜票，許多正在吃小吃的民眾看到馬總統，爭相上前握手、拍照，人氣強強滾。
馬英九說，2009年政府推出兩岸經濟合作架構協議（ECFA），看到高雄有人做大看板支持，那個人就是李雅靜，讓他大吃一驚。「一個高雄市議員有如此的視野，非常不容易！」
馬英九說，李雅靜現在來競選立委非常合適，因為她很早就知道哪樣東西對台灣整個國家有利，「這樣的議員並不多，我支持她是非常正確的」。對於鳳山區選情激烈，各黨都派出人馬參選，馬英九則認為「會有一點影響，但不會很大，絕不會跟上次一樣」，
針對總統候選人韓國瑜今在電視政見發表會上與總統蔡英文的交鋒表現，馬英九說，他還沒機會看；不過對於韓國瑜提出要恢復特偵組，蔡英文回擊說重啟特偵組是因為過去馬王政爭才被廢掉，馬英九說，蔡總統這樣說不對，「他們很怕特偵組，特偵組是陳前總統設的，但最後起訴他的也是特偵組，他們覺得做很多壞事不方便，否則幹嘛廢呢？我一向贊成設特偵組」。
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