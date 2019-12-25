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高雄鳳儀書院慶獲文化部管理維護優良獎 精選文創商品88折

2019-12-25 19:27聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

高雄市定古蹟鳳儀書院是新興熱門拍照打卡點，榮獲文化部108年度「古蹟歷史建築紀念建築管理維護評鑑」優良獎。全國共有19處通過初審入選，複審9處獲優良獎，鳳儀書院名列優良獎單位，也是這次獲獎公有文化資產中唯一由公部門自行營運的單位。

文化部為鼓勵古蹟歷史建築紀念建築做好管理維護工作，每兩年辦理評鑑，選出優良管理單位。文化資產的保存工作不單只是依法定程序進行指定登錄，最重要的挑戰是在指定登錄後才開始，後續修復工程與持續性管理維護，考驗文化資產所有人與管理人，往往要投入不少人力與經費。所謂預防勝於治療，唯有良好的管理維護才能減緩文化資產的損壞。

鳳儀書院創建於清嘉慶19年、西元1814年，是台灣現存書院中規模最大、最完整的一處。鳳儀書院2014年重新整修開放，並重建文昌祠，展現早年祭祀文化，近5年來已成為高雄在鳳山區重要文化地標，每年吸引國內外遊客到訪參觀。鳳儀書院修復期間也相當重視古蹟夜間照明，彰顯傳統書院精緻的建築語彙，夜間照明榮獲2017年美國國際照明設計協會優秀獎。

高雄市文化局表示，鳳儀書院從市府用地取得開始，歷經修復工程、展示規劃、經營管理，都是文化局一手包辦，歷經十多年才有今天的成績。此次獲獎不但是對鳳儀書院的肯定，也是對高雄市一直以來對於文化資產保存投入的肯定，更是對高雄市自管古蹟管理維護的肯定。

文化局表示，為慶祝此次的獲獎，12月鳳儀書院自營翰林茶苑飲品茶食及鳳儀書院專屬精選文創商品，以88折優惠共享榮耀，歡迎民眾參觀。

高雄市定古蹟鳳儀書院獲文化部108年度「古蹟歷史建築紀念建築管理維護評鑑」優良獎...
高雄市定古蹟鳳儀書院獲文化部108年度「古蹟歷史建築紀念建築管理維護評鑑」優良獎。圖／高雄市文化局提供
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歷史建築文化資產古蹟

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