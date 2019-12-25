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南迴新線通車好方便 屏東草埔人過馬路心忐忑

2019-12-25 19:25聯合報 記者潘欣中／即時報導

南迴公路安朔到草埔段23日通車後，跨越台東縣達仁郷和屏東縣境長4.6公里的隧道，...
南迴公路安朔到草埔段23日通車後，跨越台東縣達仁郷和屏東縣境長4.6公里的隧道，公路總局一直延用「草埔隧道」名稱，卻因為隧道北口的台東達仁鄉有意見，入口處標示被覆蓋。記者潘欣中／攝影
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南迴公路拓寬改善工程23日通車後帶來便捷交通，卻有兩個問題困擾著屏東縣獅子鄉民，一是跨越台東縣達仁郷和屏東縣境的隧道啟用後，隧道南端出口的車流在屏東獅子鄉草埔村路口形成交通瓶頸，村民反映老輩居民過馬路心情忐忑，交通安全措施要再強化；另台東達仁鄉對公路局使用的草埔隧道名稱有意見，屏東縣獅子鄉長周英傑通車後再到台東協調，仍未達成共識。

公路局表示，村民反映草埔隧道南端出口的車流在屏東獅子鄉草埔村路口形成交通瓶頸，路口兩段式交儀管控已顧及車輛減速和行人安全，會請交通隊檢討有無修正必要；至於隧道名稱，在兩鄉未達成共識前，官方還是以草埔隧道稱之。

「老輩村民在新設的路口過馬路，心都慌了！」獅子鄉民代表簡新茂說，台9新線通車後，隧道南端出口和舊道的車流，全部在獅子鄉草埔村匯集，公路局貼心在路口設置兩段式號誌燈號供村民通行，並在主線號誌後方安裝測速和闖紅燈照相器，因隧道出口至草埔路口只有短短數百公尺，車輛見到測速器緊急煞停，老輩居民原就不大懂兩段式號誌，常被嚇到不知怎麼過馬路，建議測速照相器後移約百公尺，讓駕駛人提早減速。

南迴公路安朔到草埔段23日通車後，跨越台東縣達仁郷和屏東縣境長4.6公里的隧道，公路總局一直延用「草埔隧道」名稱，卻因為隧道北口的台東達仁鄉有意見，公路總局邀請台東達仁和屏東獅子代表召開兩次協商會議，雙方對名稱因無共識，隧道口的標示名稱也被覆蓋；屏東縣獅子鄉長周英傑通車後專程再到台東達仁協調，堅持「草埔」不能拿掉，達仁則堅持要有台東的元素，協商再度破局。

周英傑說，新建的「安朔高架橋」已經使用台東地名，行控中心及通車典禮也都在台東端，該隧道有四分之三在草埔境內，公路局的父文書一直延用「草埔隧道」，獅子鄉才堅持用草埔，雙方首次協調會曾考慮討論「排灣草埔隧道」，第二次會議又冒出「草埔森永隧道」，引發獅子民代不滿，雙方至今對名稱沒有共識；獅子鄉及達仁鄉都是排灣族人，有聯姻或親屬關係，真得沒必要為了命名傷害感情。

台9線新線通車後，草埔隧道南端出口和舊道的車流全部在屏東縣獅子鄉草埔村匯集，公路...
台9線新線通車後，草埔隧道南端出口和舊道的車流全部在屏東縣獅子鄉草埔村匯集，公路局貼心在路口設置兩段式號誌燈號供村民通行，並在主線號誌後方安裝測速和闖紅燈照相器，老輩村民很不習慣。記者潘欣中／攝影
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屏東縣台東測速

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