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高屏溪鐵道文化公園完工 增添打卡新亮點

2019-12-25 17:23中央社 屏東縣25日電

屏東縣政府最近將高屏舊鐵橋周邊景觀整頓，打造成鐵道文化公園，這幾天完工，讓整體周邊景觀煥然一新，吸引不少民眾打卡，也將成為農曆新年走春景點。

屏東縣政府為活化高屏舊鐵橋周邊鐵路環境，向中央申請下淡水溪鐵橋鐵路眷村改造計畫工程補助，改造過去鐵路局退休人員留下的數棟房舍。

屏東縣政府文化處表示，這幾棟房舍因久沒使用，造成閒置房舍與環境凌亂破舊，今年5月起執行眷村改造工程，保留舊時的鐵道元素，包括鐵道五分車、拋接路牌、土堤，以及搭配燈會藍皮火車、立體動物火車、貨櫃式廁所彩繪、意象小屋。

縣府期望透過環境改造及鐵道文化網絡的串聯，重新活化下淡水溪鐵橋周邊鐵路眷村環境。

屏東縣政府鐵道眷村

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