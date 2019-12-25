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高雄市前金區變電箱短路 爆炸聲後鄰近大樓停電

2019-12-25 14:13聯合報 記者林保光／高雄即時報導

高雄市前金區中正四路1處台電變電箱今天午後近1點，傳出爆炸聲，附近大樓突然斷電，警、消趕抵，通知台電人員維護，幸未釀災。初步了解，疑變電箱饋線出現短路，確實原因仍待台電公司人員處理。

傳出爆炸聲響的台電變電箱，設在高雄市前金區中正四路與成功路口附近。據民眾說，1聲爆炸聲後，有稍微冒煙，後來旁邊大樓立即停電。

當時大樓變電箱自動啟動後，冒出黑煙，就在附近的前金消分局立刻出動人車到場，新興警分局前金分駐所員警也趕來了解，約下午1點20分，台電人員趕來處理後，才讓附近辦公大樓民眾鬆了一口氣。

高雄市前金區中正四路1處台電公司變電箱傳爆炸聲，疑饋線短路。記者林保光／攝影
高雄市前金區中正四路1處台電公司變電箱傳爆炸聲，疑饋線短路。記者林保光／攝影
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台電爆炸高雄市

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