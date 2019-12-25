高雄市前金區變電箱短路 爆炸聲後鄰近大樓停電

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高雄市前金區中正四路1處台電變電箱今天午後近1點，傳出爆炸聲，附近大樓突然斷電，警、消趕抵，通知台電人員維護，幸未釀災。初步了解，疑變電箱饋線出現短路，確實原因仍待台電公司人員處理。

傳出爆炸聲響的台電變電箱，設在高雄市前金區中正四路與成功路口附近。據民眾說，1聲爆炸聲後，有稍微冒煙，後來旁邊大樓立即停電。