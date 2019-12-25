2020夢時代、義大世界跨年 交通管制及疏運措施出爐

「2020愛Sharing‧高雄夢時代跨年派對」將於時代大道舉行，市府及夢時代針對跨年規畫交通管制及疏運措施，包括高雄捷運、高雄輕軌加密班次及延後收班，捷運沿線多線接駁公車也配合延長營運時間，並協調台鐵於散場時加開北上（台南）2班次列車及南下(屏東)1班次列車，當日活動會場周邊將進行交通管制。「2020紫耀義大‧享樂由你」跨年活動，周邊道路預計自20時起啟動管制，原永達技術學院仁武分校設有轉乘停車場及免費接駁車。

高雄市交通局表示，因應夢時代跨年派對，時代大道（中華路至成功路）配合舞台布設，12月25日起管制通行；跨年活動當日，周邊區域道路(成功二路以東、林森四路以南、中山三路以西、舊凱旋四路以北)自12月31日8時起至明年1月1日疏運結束，將實施三階段交通管制，管制區內禁止車輛通行及停放，周邊將加強拖吊、取締違規停車。

捷運可搭乘至凱旋站，屆時將延長營運時間至元旦凌晨2時(端點站最後一班發車時間)，加密班次至3分鐘一班。輕軌可搭乘至夢時代站，屆時將延長營運時間至元旦凌晨1時30分(端點站最後一班發車時間)，加密班次至10分鐘一班。

市區公車包括12、紅2、小港幹線(69)、三多幹線(70)、環狀幹線(168)、中華幹線(205)、林園幹線(紅3)及旗津幹線(紅9)等路線配合延後收班。

由於管制區域範圍停車位有限，且夢時代室內停車場將管制至元旦凌晨2時才開放車輛離場，使用汽機車民眾可將車輛停放於「八大車站轉乘停車場」或管制區域範圍外各捷運站及輕軌站鄰近停車場後，轉搭捷運或輕軌往返會場。

至於義大世界跨年活動，市府與義大規畫「汽機車分流，義大客運雙接駁」疏運計畫，周邊道路實施交通管制，並開闢免費接駁停車場、接駁車、臨時客運接駁點等措施疏運遊客。

交通局表示，為避免大量車潮瞬間湧入造成交通壅塞，周邊道路延續往年實施三階段交通管制，管制路段為國道十號以東的水管路(澄觀路至仁林路)、義大二路、市道186甲(和平路二段至大樹平安橋，含中山路、學府路、學城路、三和路)等路段。

進場時段，31日晚間預計20時啟動第一階段管制，禁止汽車進入管制區，民眾車輛可至永達技術學院仁武分校接駁停車場停放並搭乘免費接駁車；另預計23時起禁止機車進入管制區。散場時段，自凌晨0時起，啟動第二階段優先開放機車、接駁車離場；第三階段凌晨1時後才開放小汽車離場。

客運接駁部分，今年義大客運提前自中午12時即啟動永達技術學院仁武分校臨時停車場免費接駁車進入會場服務(行駛時間12時至23時40分止)。散場時段，延續往年於義大遊樂世界對面戶外第一停車場設置臨時客運接駁點，加開「高鐵左營線(8501)」直達車(沿途站點不停靠)前往高鐵左營站，以快速疏運旅客。散場時段義大客運其他各營運路線均暫停營運。

停車場規畫部分，預計第一階段管制啟動後，車輛可改停放於永達技術學院仁武分校臨時停車場(中午12時起開放停車)，轉搭免費接駁車(行駛時間12時至23時40分止)進入會場。散場時，再於義大遊樂世界對面戶外第一停車場臨時客運接駁點搭乘免費接駁車至該分校停車場取車。

計程車招呼站部分，在永達技術學院仁武分校臨時停車場設置計程車招呼站，散場民眾可至義大遊樂世界對面戶外第一停車場臨時客運接駁點搭乘免費接駁車至該分校臨時停車場轉乘計程車。