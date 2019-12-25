馬祖家扶新建兒少館 服務馬祖孩子

馬祖家扶中心關懷地區兒童及家庭，規劃建置專屬活動空間，兒少館已敲定於南竿鄉復興村興建，為4層樓建築物，預計2020年第一季動土，2021年啟用，內部設有許多專屬孩子的活動空間。

家扶中心主任蔡慶珉表示，兒少館主要空間規劃包含社工員辦公室、晤談室、諮商室、早療感統教室、課輔班教室、親子課程教室、親子舞蹈室和親子廚房教室。2樓部分，以18歲以下學童都可以使用的空間為目標，包含學童室內活動室，桌遊教室、舞蹈教室、影音視聽空間和親子共讀空間。