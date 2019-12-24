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畢業55年 左營高中第三屆海內外同儕情牽半世紀

2019-12-24 20:45聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

左營高中1965年高中部第三屆畢業生，今天在高雄市鹽埕區海霸王餐廳舉辦畢業55周年同學會聯誼活動。籌委會經過半年的努力，邀集近百名校友及眷屬參加，也有從海外趕回的。雖然歲月催人老，同窗相見大家一下子又青春起來。

籌委會長楊清財和三位副會長林憲章、林柏旭、王壽山，加上總幹事方松嶽、財務錢仁豪等親自接待同學。左中校長張簡玲娟及歷任校長蔡金庸、陳守仁、周忠信、林全義、陳良傑，也來共襄盛舉。

左中高中部第三屆共有7班、272名學生，其中男生156人，女生116人。1965年畢業後，各自東西，數十年來人才輩出，包括政治大學教授陳芳明、逢甲大學前學務長吳明雲、前海軍副總司令中將溫在春，前國防部少獎張春平、美國威斯康辛州立大學經濟學博士李明忠、高雄良富建設公司董事長林憲章、建築師林柏旭、華視编劇姚慶康、日本東京名牙醫陳嘉兆及前中華民國紡織拓展會秘書長劉瑞圖等，還有數十位同學均曾在各級學校作育英才或在政府機構戮力從公。

左中高中部第三屆情誼深厚，離校後也經常保持聯繫相聚。許多熱心同學有組織的每十年，邀集男、女同學舉行一次大型同學會。這次已是第五次，離校已經55年。有些同學從離校後，55年從未曾再晤面，同學們年歲漸長，有的為疾病所苦，有少數已凋零，同學會的召集愈來愈不易，大家都很珍惜見面的時光。

左營高中1965年高中部第三屆畢業生，舉辦畢業55周年同學會聯誼活動。圖／高雄市...
左營高中1965年高中部第三屆畢業生，舉辦畢業55周年同學會聯誼活動。圖／高雄市教育局提供
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左營高中1965年高中部第三屆畢業生，舉辦畢業55周年同學會聯誼活動。圖／高雄市...
左營高中1965年高中部第三屆畢業生，舉辦畢業55周年同學會聯誼活動。圖／高雄市教育局提供
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逢甲大學海霸王建築

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