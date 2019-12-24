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璀璨水舞秀 今晚愛河有耶誕FU

2019-12-24 19:37聯合報 記者謝梅芬／高雄即時報導

高雄愛河再添觀光新亮點，今晚開始水舞秀璀璨登場，為期3個月，愛河每晚推出水舞秀展演，搭配多彩燈光音樂，兼具視覺及聽覺雙重饗宴，民眾可以ㄧ覽愛河風光，不用遠赴澳門或拉斯維加斯就可以一睹媲美五星級飯店的水舞秀。

高雄市副市長葉匡時說，愛河音樂水舞秀從今晚起到有年3月23 日為期3個月，平日每晚6點到9點逢整點演出，假日每逢整點和30分加場演出，搭配不同曲目，每個曲目演出約5分鐘，每晚呈現2種曲目，璀璨亮眼的水舞加上氣勢磅礡的音樂讓愛河越夜越美麗，高達20米的水舞光影在河中搖擺相呼應，絕對會讓觀眾驚艷。

高雄市觀光局長邱俊龍表示，愛河音樂水舞秀由謝明勳總監所帶領的台灣水藝術國際團隊設計創作，這場高科技水舞引進最新水舞技術，共有492個噴頭，整場水舞長度120公尺，在同一個水舞系統可以變換多種噴頭水型及組合效果，豐富水舞的形態和空間層次，在夜空下演繹一場讓人賞心悅目的創新視聽盛宴，讓愛河夜色宛若一幅唯美的畫卷，打造一場璀璨音樂噴泉光影秀，吸睛指數破表。

愛河水舞針對跨年夜及春節等節日還配合推出應景曲目，譜出不同的曲風和水型來傳遞不同的主題，賦予水舞更豐富的表情。

高雄愛河水域沿河岸分布眾多飯店、商家，加上觀光船隻遊河等活動，觀光局規畫的活動一波接一波，搭配12月28、29日「2019 Artfood Space河畔美食市集」（高雄市電影館前）、1月17日「愛河情人貨櫃」（中正橋河東路口）、1月21日「愛河 ‧ 愛之鯨」（七賢橋河東路口）、1月29日「2020 高雄燈會」（五福橋至七賢橋愛河兩側）等大型活動及其他重要節慶，藉由設置水舞、燈光、音效設施，增加觀光新亮點，吸引更多觀光產業及旅遊人潮。

高雄愛河再添觀光新亮點，今晚開始水舞秀璀璨登場。記者謝梅芬／攝影
高雄愛河再添觀光新亮點，今晚開始水舞秀璀璨登場。記者謝梅芬／攝影
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愛河高雄市燈會

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