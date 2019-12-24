台灣為亞洲第二大郵輪市場 臺灣郵輪研究發展中心掛牌

「臺灣郵輪研究發展中心」今天在高雄科技大學楠梓校區正式成立，宣告郵輪產官學三方聯盟正式啟航。未來中心將朝著專業服務、人才培育、產業發展、政策研究及國際鏈結等五大目標，促進台灣觀光郵輪產業蓬勃發展。

「臺灣郵輪研究發展中心」由交通部觀光局局長周永暉、高科大校長楊慶煜、副校長暨臺灣郵輪研究發展中心主任俞克維、海洋科技發展處長戴輝煌、高雄餐旅大學校長林玥秀、高雄市政府海洋局長趙紹廉、臺灣海洋大學海洋觀光管理學士學位學程主任林谷蓉及高雄港務公司行銷處資深處長郭光輝，共同揭牌，

台灣是亞洲第二大郵輪市場，高雄港作為台灣最大商港及全世界第15大港口，具備發展郵輪產業的潛力。高科大校長楊慶煜表示，學校擁有海洋相關系所完整、設備完善及場域完備的各項優勢，將支援「臺灣郵輪研究發展中心」從人才培育、政策研究及產業連結等三個面向，提供郵輪產業相關研究能量，並協助相關人才培育。

周永暉表示，郵輪是台灣觀光發展的重點，觀光局推動郵輪觀光，以台灣為據點，往北與韓國、日本成為「北三角」，往南與越南、菲律賓成為「南三角」，南北串聯。透過三校（高科大、高雄餐旅大學、海洋大學）、一局（交通部觀光局）合作成立「臺灣郵輪研究發展中心」，除可加強推廣台灣郵輪產業發展於世界能見度，更可直接鏈結產業與人才培育，提升觀光郵輪產業國際競爭力。