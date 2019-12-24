二手玩具發揮療癒價值 求助高雄長庚的川崎兒不哭哭了

耶誕前夕，高雄長庚兒童醫院川崎症中心攜手統一超商，募集二手玩具轉送院內病童，延續玩具價值，醫院上下沈浸在歡樂耶誕氣氛中。川崎症中心主任郭和昌表示，台灣川崎症好發率全球第3，是兒童心臟殺手，兒童抽血挨針往往大哭，他發起送玩具行動後，營造出沒有哭聲的兒科診間，病童們也在關愛中獲得心靈療癒。

高雄長庚川崎症中心期末送暖活動邁入第4年，透過麗文文化事業協助，今年擴大到5家幼兒園小朋友參與送愛。醫護人員也應景戴上耶誕帽、糜鹿角，化身陪伴病童的天使，包括川崎症中心及各樓層護理站，更堆滿各界送來的愛心玩具，整座兒童醫院頓時變為歡樂的「娃娃國」。

川崎症中心主任郭和昌說，台灣川崎症好發率居全球第3，多發生在5歲以內的孩童，初期症狀與感冒雷同，卻是兒童心臟殺手，包括知名影星約翰屈伏塔的家長在內，對川崎症認識有限，他的孩子至青少年時期即因心臟不適而喪命。據日本解剖證實，這些猝死的青少年個案，很多都是幼年得到川崎症不自知。